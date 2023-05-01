Театр Франко отменил свое участие в Олимпиаде из-за включения россиян в программу

Спектакль "Наталка Полтавка" в театре Франко. Фото: театр Франко

Сегодня, 1 мая, министерство культуры и информационной политики сообщили, что театр Франко отменяет свое участие в 10-й театральной Олимпиаде в Будапеште. Причиной стало включение россиян в программу.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

Читайте также:

Украинский театр не будет выступать на Олимпиаде

Отмечается, что украинский театр должен был участвовать в Олимпиаде вместе со спектаклями "Карьера Артуро Уи" и "Калигула", поскольку они получили заверения от организаторов об отсутствии в программе представителей страны-агрессора.

Несмотря на высказанные в полное понимание и солидарность с Украиной, недавно программа Олимпиады была дополнена спектаклем "REX" в постановке художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина. Также в рамках Олимпиады состоялся показ его кинофильма "Петрополис" с Антоном Шагиным в главной роли — российским актером, который активно поддерживает войну против Украины.

"В письме к организаторам от 19 января 2023 года наш театр еще раз сообщил о нашей непоколебимой позиции и подчеркнул, что призывы к поиску "диалога без политики" и восстановлению "разрушенных мостов" с российскими художниками абсолютно неприемлемы. Наш театр искренне стремился присоединиться к большому мировому театральному событию и провел большую работу по подготовке показа украинских спектаклей в Будапеште, но мы не можем согласиться с сомнительным "соседством" в программе театральной Олимпиады", — сообщили сотрудники театра Франко в Facebook.

Напомним, что в первый день финалов на Кубке мира по спортивной гимнастике в египетском Каире украинец Илья Ковтун завоевал две медали. Интересно, что в один из финалов он квалифицировался с 8 результатом.

Известная украинская спортсменка Ольга Харлан поделилась планами в ближайшее время. Фехтовальщица из Николаева поделилась мнением об Олимпиаде в Париже.