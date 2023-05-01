Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Актуально arrow Театр Франка скасував свою участь в Олімпіаді через включення росіян в програму arrow

Театр Франка скасував свою участь в Олімпіаді через включення росіян в програму

1 травня 2023 13:29
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Театр Франка скасував свою участь в Олімпіаді через включення росіян в програму
Вистава "Наталка Полтавка" в театрі Франка. Фото: театр Франка
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 1 травня, міністерство культури та інформаційної політики повідомили, що театр Франка скасовує свою участь у 10 театральній Олімпіаді в Будапешті. Причиною стало включення росіян в програму.

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.

Читайте також:

Український театр не виступатиме на Олімпіаді

Зазначається, що український театр мав брати участь в Олімпіаді разом з виставами "Кар’єра Артуро Уї" та "Калігула", адже вони отримали запевнення від організаторів про відсутність у програмі представників країни-агресора.

Попри висловлені у відповідь цілковите розуміння й солідарність з Україною, нещодавно програма Олімпіади була доповнена виставою "REX" у постановці художнього керівника Александрінського театру Валерія Фокіна. Також у рамках Олімпіади відбувся показ його кінофільму "Петрополіс" з Антоном Шагіним у головній ролі — російським актором, який активно підтримує війну проти України.

"В листі до організаторів від 19 січня 2023 року наш театр іще раз повідомив про нашу непохитну позицію й наголосив, що заклики до пошуку "діалогу без політики" та відновленню "зруйнованих мостів" з російськими митцями є абсолютно неприйнятним. Наш театр щиро прагнув доєднатися до великої світової театральної події та провів велику роботу з підготовки показу українських вистав у Будапешті, але ми не можемо погодитися з сумнівним "сусідством" у програмі театральної Олімпіади", — повідомили працівники театру Франка у Facebook.

Нагадаємо, що у перший день фіналів на Кубку світу зі спортивної гімнастики в єгипетському Каїрі українець Ілля Ковтун виборов дві медалі. Цікаво, що до одного з фіналів він кваліфікувався з 8 результатом.

Відома українська спортсменка Ольга Харлан поділилася планами найближчим часом. Фехтувальниця з Миколаєва поділилася думкою про Олімпіаду в Парижі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB