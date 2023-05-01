Театр Франка скасував свою участь в Олімпіаді через включення росіян в програму

Вистава "Наталка Полтавка" в театрі Франка. Фото: театр Франка

Сьогодні, 1 травня, міністерство культури та інформаційної політики повідомили, що театр Франка скасовує свою участь у 10 театральній Олімпіаді в Будапешті. Причиною стало включення росіян в програму.

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.

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Український театр не виступатиме на Олімпіаді

Зазначається, що український театр мав брати участь в Олімпіаді разом з виставами "Кар’єра Артуро Уї" та "Калігула", адже вони отримали запевнення від організаторів про відсутність у програмі представників країни-агресора.

Попри висловлені у відповідь цілковите розуміння й солідарність з Україною, нещодавно програма Олімпіади була доповнена виставою "REX" у постановці художнього керівника Александрінського театру Валерія Фокіна. Також у рамках Олімпіади відбувся показ його кінофільму "Петрополіс" з Антоном Шагіним у головній ролі — російським актором, який активно підтримує війну проти України.

"В листі до організаторів від 19 січня 2023 року наш театр іще раз повідомив про нашу непохитну позицію й наголосив, що заклики до пошуку "діалогу без політики" та відновленню "зруйнованих мостів" з російськими митцями є абсолютно неприйнятним. Наш театр щиро прагнув доєднатися до великої світової театральної події та провів велику роботу з підготовки показу українських вистав у Будапешті, але ми не можемо погодитися з сумнівним "сусідством" у програмі театральної Олімпіади", — повідомили працівники театру Франка у Facebook.

Нагадаємо, що у перший день фіналів на Кубку світу зі спортивної гімнастики в єгипетському Каїрі українець Ілля Ковтун виборов дві медалі. Цікаво, що до одного з фіналів він кваліфікувався з 8 результатом.

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