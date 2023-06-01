Тестовый поезд Укрзализницы из 14 вагонов прибыл в Варшаву

Тестовый поезд, прибывший из Украины в Варшаву. Фото: УЗ

Тестовый поезд Укрзализницы из 14 вагонов стандартного для Украины габарита успешно прибыл в Варшаву. Сейчас в компании ожидают согласования от коллег.

Об этом сообщила прессслужба "Укрзализницы" в Telegram.

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"Ожидаем финального согласования от польских коллег — и даем больше вагонов на самое дефицитное направление Укрзализныци", — сказали в УЗ.

Подробности

Как известно, ранее Укрзализныця начала работу над расширением прямого сообщения между Украиной и Польшей. Как раз 31 мая, в Варшаву отправился тестовый поезд, чтобы наконец получить согласие от польской стороны.

В компании объяснили, что рейс "Киев-Варшава" является самым дефицитным направлением. Количество запросов от пассажиров в 10 раз превышает предложение мест.

Для того чтобы улучшить ситуацию, были проведены переговоры по совместимости вагонов УЗ с польской инфраструктурой, получены технические согласования от польского регулятора UTK (Urząd Transportu Kolejowego), выполнен успешный тестовый заезд поезда, сформированного из вагонов стандартного для Украины габарита 1-ВМ.

Напомним, ранее мы писали, что УЗ установила в Киеве терминалы для покупки билетов на пригородные поезда.