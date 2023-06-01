Тестовий потяг Укрзалізниці з 14 вагонів прибув до Варшави

Тестовий потяг, який прибув з України до Варшави. Фото: УЗ

Тестовий поїзд Укрзалізниці з 14 вагонів стандартного для України габариту успішно прибув до Варшави. Наразі в компанії очікують на погодження від колег.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" в Telegram.

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"Очікуємо на фінальне погодження від польських колег — і даємо більше вагонів на найдефіцитніший напрямок Укрзалізниці", — сказали в УЗ.

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Як відомо, раніше Укрзалізниця розпочала роботу над розширенням прямого сполучення між Україною та Польщею. Якраз 31 травня, до Варшави вирушив тестовий поїзд, щоб нарешті отримати погодження від польської сторони.

В компанії пояснили, що рейс "Київ-Варшава" є найдефіцитнішим напрямком. Кількість запитів від пасажирів у 10 разів перевищує пропозицію місць.

Для того, щоб покращити ситуацію, було проведено переговори щодо сумісності вагонів УЗ з польською інфраструктурою, отримано технічні погодження від польського регулятора UTK (Urząd Transportu Kolejowego), виконано успішний тестовий заїзд поїзда, сформованого з вагонів стандартного для України габариту 1-ВМ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що УЗ встановила у Києві термінали для купівлі квитків на приміські потяги.