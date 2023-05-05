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"ТиКиїв" и сестры Фельдман собрали средства на социальную программу GIDNA от БФ Future for Ukraine

5 мая 2023 09:35
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
"ТиКиїв" и сестры Фельдман собрали средства на социальную программу GIDNA от БФ Future for Ukraine
Худи, которые создали для сбора средств на социальную программу. Фото: ТиКиїв
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Медиа о столице "ТиКиїв" недавно презентовала благотворительный художественный проект "Творческие люди" и первую коллаборацию в его рамках — лимитированный выпуск худи, созданных известными стрит-арт-художницами Мишель и Николь Фельдман и посвященных кукле-мотанке как украинскому оберегу рода. Стало известно, что среди людей, перечисливших средства на благотворительность, избрали трех счастливчиков, которые получат подарок.

Об этом сообщает пресс-служба Благотворительного фонда Future for Ukraine.

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Подробнее о благотворительной инициативе

В течение 12 дней три уникальных изделия помогали собирать средства на нужды социальной программы GIDNA проекта психологической помощи женщинам, пережившим сексуальное насилие от российских военных. Среди тех, кто задонатил на нужды социальной программы, рандомно выбраны три счастливчика, которые получат худи с иллюстрациями сестер Фельдман в подарок.

Это первая благотворительная акция, реализованная совместно с художниками города в рамках художественного проекта "Творческие люди" от "ТиКиїв". Коллаборация со стрит-арт-художницами "ТиКиїв" & сестры Фельдман" была призвана поддержать проект психологической помощи женщинам от Благотворительного фонда Future for Ukraine.

"Поэтому символично, что изображение на одежде — уникальная иллюстрация куклы-мотанки, которая несет мощный энергетический заряд и придает женскую силу. Все средства участники направляли непосредственно на социальную программу GIDNA Благотворительного фонда Future for Ukraine, в рамках которой женщинам предоставляются анонимные профессиональные консультации с целью вернуть им психологическую устойчивость и чувство контроля над собственной жизнью. Проект "Творческие люди" является примером того, как творческие люди и медиа объединяются с великой миссией", — рассказали в пресс-службе.

Планируют ли новые благотворительные акции

В рамках этой художественной инициативы также пройдут благотворительные коллаборации с другими украинскими художниками Ульяна Нешева, Kavalita и другие. Партнеры проекта бренды украинской одежды Touchof и VOVK.

Где найти подробную информацию о программе помощи

Напомним, для людей с инвалидностью и стариков из Иванковской общины, которая находилась в оккупации, передали 100 колесных кресел. Их из Японии в Киевскую область доставила команда фонда Future for Ukraine Украина.

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