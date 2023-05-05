"ТиКиїв" и сестры Фельдман собрали средства на социальную программу GIDNA от БФ Future for Ukraine

Худи, которые создали для сбора средств на социальную программу. Фото: ТиКиїв

Медиа о столице "ТиКиїв" недавно презентовала благотворительный художественный проект "Творческие люди" и первую коллаборацию в его рамках — лимитированный выпуск худи, созданных известными стрит-арт-художницами Мишель и Николь Фельдман и посвященных кукле-мотанке как украинскому оберегу рода. Стало известно, что среди людей, перечисливших средства на благотворительность, избрали трех счастливчиков, которые получат подарок.

Об этом сообщает пресс-служба Благотворительного фонда Future for Ukraine.

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Подробнее о благотворительной инициативе

В течение 12 дней три уникальных изделия помогали собирать средства на нужды социальной программы GIDNA — проекта психологической помощи женщинам, пережившим сексуальное насилие от российских военных. Среди тех, кто задонатил на нужды социальной программы, рандомно выбраны три счастливчика, которые получат худи с иллюстрациями сестер Фельдман в подарок.

Это первая благотворительная акция, реализованная совместно с художниками города в рамках художественного проекта "Творческие люди" от "ТиКиїв". Коллаборация со стрит-арт-художницами "ТиКиїв" & сестры Фельдман" была призвана поддержать проект психологической помощи женщинам от Благотворительного фонда Future for Ukraine.

"Поэтому символично, что изображение на одежде — уникальная иллюстрация куклы-мотанки, которая несет мощный энергетический заряд и придает женскую силу. Все средства участники направляли непосредственно на социальную программу GIDNA Благотворительного фонда Future for Ukraine, в рамках которой женщинам предоставляются анонимные профессиональные консультации с целью вернуть им психологическую устойчивость и чувство контроля над собственной жизнью. Проект "Творческие люди" является примером того, как творческие люди и медиа объединяются с великой миссией", — рассказали в пресс-службе.

Планируют ли новые благотворительные акции

В рамках этой художественной инициативы также пройдут благотворительные коллаборации с другими украинскими художниками — Ульяна Нешева, Kavalita и другие. Партнеры проекта — бренды украинской одежды Touchof и VOVK.

Где найти подробную информацию о программе помощи

Подробно о социальной программе помощи GIDNA: https://gidna.org

Подробно о Благотворительном фонде Future for Ukraine: https://ffu.foundation

Медиа "ТиКиїв": https://tykyiv.com

Напомним, для людей с инвалидностью и стариков из Иванковской общины, которая находилась в оккупации, передали 100 колесных кресел. Их из Японии в Киевскую область доставила команда фонда Future for Ukraine Украина.