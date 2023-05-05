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"ТиКиїв" та сестри Фельдман зібрали кошти на соціальну програму GIDNA від БФ Future for Ukraine

5 травня 2023 09:35
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
"ТиКиїв" та сестри Фельдман зібрали кошти на соціальну програму GIDNA від БФ Future for Ukraine
Худі, які створили для збору коштів на соціальну програму. Фото: "ТиКиїв"
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Медіа про столицю "ТиКиїв" нещодавно презентувало благодійний мистецький проєкт "Творчі люди" та першу колаборацію в його межах — лімітований випуск худі, створених відомими стріт-арт-художницями Мішель та Ніколь Фельдман і присвячених ляльці-мотанці як українському оберегу роду та жіночої енергії. Стало відомо, що серед людей, які перерахували кошти на благодійність, обрали трьох щасливчиків, які отримають подарунок.

Про це повідомляє пресслужба Благодійного фонду Future for Ukraine.

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Детальніше про благодійну ініціативу

Протягом 12 днів три унікальні вироби допомагали збирати кошти на потреби соціальної програми GIDNA проєкту психологічної допомоги жінкам, які пережили сексуальне насильство від російських військових. Серед тих, хто задонатив на потреби соціальної програми, рандомно вибрано трьох щасливчиків, які отримають худі з ілюстраціями сестер Фельдман у подарунок.

Зазначається, що це перша благодійна акція, реалізована спільно з художниками міста в межах мистецького проєкту "Творчі люди" від "ТиКиїв". Колаборація зі стріт-арт-художницями "ТиКиїв & сестри Фельдман" була покликана підтримати проєкт психологічної допомоги жінкам від Благодійного фонду Future for Ukraine.

"Тому символічно, що зображення на одязі — унікальна ілюстрація ляльки-мотанки, що несе потужний енергетичний заряд та надає жіночої сили. Всі кошти учасники направляли безпосередньо на соціальну програму GIDNA Благодійного фонду Future for Ukraine, в межах якої жінкам надаються анонімні професійні консультації з метою повернути їм психологічну стійкість і почуття  контролю над власним життям. Проєкт "Творчі люди" є прикладом того, як творчі люди та медіа об'єднуються з великою місією", — розповіли у пресслужбі. 

Чи планують нові благодійні акції

В межах цієї мистецької ініціативи також відбудуться благодійні колаборації з іншими українськими художниками Уляною Нешевою, Kavalita та ін. Партнери проєкту  бренди українського одягу Touchof та VOVK. 

Де знайти детальну інформацію про програму допомоги

Нагадаємо, для людей з інвалідністю та людей похилого віку з Іванківської громади, яка перебувала в окупації, передали 100 колісних крісел. Їх з Японії на Київщину доставила команда фонду Future for Ukraine Україна. 

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