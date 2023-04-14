Ткаченко рассказал о ситуации с храмами УПЦ МП: какая их часть принадлежит непосредственно церкви
Из 8000 церквей УПЦ МП только часть храмов, где функционируют приходы этой религиозной структуры, принадлежит непосредственно Украинской православной церкви (Московскому патриархату).
Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал в интервью изданию "Лига".
На каких условиях в Украине функционируют церкви УПЦ МП
По словам Александра Ткаченко, из 8 тысяч церквей, продолжающих находиться под контролем Украинской православной церкви (Московского патриархата), далеко не все принадлежат непосредственно этой религиозной организации.
Министр отметил, что есть разные юридические формы — частная собственность или собственность религиозных организаций (различных общественных организаций), аренда или другие условия пользования от органов власти.
Кто владеет храмами УПЦ МП
Александр Ткаченко подчеркнул, что большинство церквей, в которых сейчас функционируют приходы Украинской православной церкви (Московского патриархата), являются собственностью местных органов власти.
"Какая-то часть (не думаю, что большая) может УПЦ МП принадлежать напрямую",— пояснил министр культуры и информационной политики.
Напомним, что 4 апреля депутаты Хмельницкого областного совета единогласно поддержали запрет на деятельность Украинской православной церкви московского патриархата на территории области. Также в Хмельницком решили забрать у УПЦ МП право на пользование 13 земельными участками.