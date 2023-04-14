Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Актуально arrow Ткаченко рассказал о ситуации с храмами УПЦ МП: какая их часть принадлежит непосредственно церкви arrow

Ткаченко рассказал о ситуации с храмами УПЦ МП: какая их часть принадлежит непосредственно церкви

14 апреля 2023 10:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Ткаченко рассказал о ситуации с храмами УПЦ МП: какая их часть принадлежит непосредственно церкви
​​​Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Фото: pravdatutnews.com
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Из 8000 церквей УПЦ МП только часть храмов, где функционируют приходы этой религиозной структуры, принадлежит непосредственно Украинской православной церкви (Московскому патриархату).

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал в интервью изданию "Лига".

Читайте также:

На каких условиях в Украине функционируют церкви УПЦ МП

По словам Александра Ткаченко, из 8 тысяч церквей, продолжающих находиться под контролем Украинской православной церкви (Московского патриархата), далеко не все принадлежат непосредственно этой религиозной организации.

Министр отметил, что есть разные юридические формы — частная собственность или собственность религиозных организаций (различных общественных организаций), аренда или другие условия пользования от органов власти.

Кто владеет храмами УПЦ МП

Александр Ткаченко подчеркнул, что большинство церквей, в которых сейчас функционируют приходы Украинской православной церкви (Московского патриархата), являются собственностью местных органов власти.

"Какая-то часть (не думаю, что большая) может УПЦ МП принадлежать напрямую",— пояснил министр культуры и информационной политики.

Напомним, что 4 апреля депутаты Хмельницкого областного совета единогласно поддержали запрет на деятельность Украинской православной церкви московского патриархата на территории области. Также в Хмельницком решили забрать у УПЦ МП право на пользование 13 земельными участками.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB