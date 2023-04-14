Ткаченко рассказал о ситуации с храмами УПЦ МП: какая их часть принадлежит непосредственно церкви

​​​Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Фото: pravdatutnews.com

Из 8000 церквей УПЦ МП только часть храмов, где функционируют приходы этой религиозной структуры, принадлежит непосредственно Украинской православной церкви (Московскому патриархату).

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал в интервью изданию "Лига".

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По словам Александра Ткаченко, из 8 тысяч церквей, продолжающих находиться под контролем Украинской православной церкви (Московского патриархата), далеко не все принадлежат непосредственно этой религиозной организации.

Министр отметил, что есть разные юридические формы — частная собственность или собственность религиозных организаций (различных общественных организаций), аренда или другие условия пользования от органов власти.

Кто владеет храмами УПЦ МП

Александр Ткаченко подчеркнул, что большинство церквей, в которых сейчас функционируют приходы Украинской православной церкви (Московского патриархата), являются собственностью местных органов власти.

"Какая-то часть (не думаю, что большая) может УПЦ МП принадлежать напрямую",— пояснил министр культуры и информационной политики.

Напомним, что 4 апреля депутаты Хмельницкого областного совета единогласно поддержали запрет на деятельность Украинской православной церкви московского патриархата на территории области. Также в Хмельницком решили забрать у УПЦ МП право на пользование 13 земельными участками.