Ткаченко розповів про ситуацію із храмами УПЦ МП: яка частина з них належить безпосередньо церкві

​​​​​​​Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Фото: pravdatutnews.com

Із 8000 церков УПЦ МП лише частина храмів, де функціонують парафії цієї релігійної структури, належить безпосередньо Українській православній церкві (Московського патріархату).

Про це міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко розповів у інтерв’ю виданню "Ліга".

Читайте також:

На яких умовах в Україні функціонують церкви УПЦ МП

За словами Олександра Ткаченка, із 8 тисяч церков, які продовжують перебувати під контролем Української православної церкви (Московського патріархату), далеко не усі належать безпосередньо цій релігійній організації.

Міністр зазначив, що є різні юридичні форми — приватна власність чи власність релігійних організацій (різноманітних громадських організацій), оренда чи інші умови користування від органів влади.

Хто володіє храмами УПЦ МП

Олександр Ткаченко наголосив, що переважна більшість церков, у яких зараз функціонують парафії Української православної церкви (Московського патріархату), є власністю місцевих органів влади.

"Якась частина (не думаю, що велика), може УПЦ МП належати напряму", — пояснив міністр культури та інформаційної політики.

Нагадаємо, що 4 квітня депутати Хмельницької обласної ради одноголосно підтримали заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території області. Також у Хмельницькому вирішили забрати в УПЦ МП право на користування 13 земельними ділянками.