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Трекер Добрых Привычек для детей — забота о ментальном здоровье

12 марта 2025 12:14
Марина Кисадели - Редактор
Трекер хороших привычек для детей — как научить малышей заботиться о ментальном здоровье
Трекер Добрых Привычек для детей. Фото: Академия заботы
Марина Кисадели - Редактор

Многие полезные привычки, которые помогают нам в жизни, закладываются в детстве. Мы учим детей заботиться о физическом здоровье, гигиене, приучаем к порядку в быту, впрочем часто забываем о привычках, которые помогут поддержать ментальное здоровье вашего ребенка.

Академия Заботы разработала бесплатный Трекер хороших привычек, который поможет легко и интересно позаботиться об эмоциональном благополучии ребенка и воспитать у него привычку заботиться о ментальном здоровье. Для этого нужно просто загрузить планер и начать приключение.

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Что такое Трекер Добрых Привычек?

Это специально разработанный планер для детей до 10 лет с интересными заданиями и играми на 4 недели, который можно бесплатно скачать по ссылке. Трекер хороших привычек поможет вашему ребенку ежедневно уделять внимание собственному эмоциональному состоянию и выстраивать устойчивые привычки заботы о себе и близких. А еще:

  • укрепить физическое здоровье;
  • улучшить самоконтроль, снизить тревожность;
  • развить эмпатию и эмоциональную устойчивость;
  • поддержать социальные навыки;
  • сформировать позитивное восприятие мира и себя;
  • научиться решать конфликты и договариваться.
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Планер для детей. Фото: Академия заботы

Что в комплекте?

  • Яркий планер для выполнения веселых задач.
  • Трекер настроения поможет фиксировать эмоциональное состояние ребенка.
  • Кубик Эмоций учит распознавать эмоции и помогает снизить стресс (кто ты сегодня Селерюка-Злюка или Буряк-Весельчак?)
  • Пособие с играми, где вы найдете еще больше интересных заданий для построения полезных привычек.

Как пользоваться?

Формирование полезной привычки - это дело не одного дня. Но когда это игра, для ребенка процесс становится интереснее!

  • Загружайте Трекер Добрых Привычек на сайте по ссылке(https://ngo.kh.ua/treker).
  • Выполняйте интересные задания минимум 2-3 раза в неделю в течение 6 месяцев. Результат не заставит себя ждать!
  • Фиксируйте достижения в трекере и наблюдайте за прогрессом вместе с ребенком.
  • Формируйте привычку заботиться о ментальном здоровье легко, интересно, без лишних усилий!

Игры, которые стоит попробовать!

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Игры для детей. Фото: Академия заботы
  1. Чемоданчик Заботы. Попросите ребенка представить, что у него есть волшебный чемоданчик, в который каждое утро можно положить нужные качества на день. Это могут быть вещи, которые помогут ему чувствовать себя уверенно и защищенно в течение дня. Например, "спокойствие дракона", "магическое чувство юмора", какая-то суперсила или просто бабушкин теплый свитер. Обсудите вместе, как эти "вещи" могут помочь справиться с вызовами дня. Так ребенок учится осознавать свои потребности и настраиваться на день. Кроме того, эта игра станет возможностью для вас обоих начать день с поддержки друг друга.
  2. "Кубик эмоций". Напечатайте кубик из пособия игр, вырежьте и склейте. Бросайте кубик по очереди с ребенком. Расскажите, когда вы испытывали эмоцию, которая выпала на грани кубика. Это весело, а еще помогает научиться говорить о своих чувствах!
  3. "Семейная мирилка". Создайте вместе с ребенком собственную мирилку на случай, если кто-то в семье поссорится. Например, Морковка из Академии Заботы использует стишок "мирись-мирись-мирись, ботвой потрись!". Главное не только проговаривать стишок, но и выполнять движения из него. Мирилки превращают процесс примирения в интерактив, что помогает легче и быстрее находить общий язык, сохраняя дружескую атмосферу в семье.

Забота о ментальном здоровье ребенка - это легко, когда есть правильные инструменты! Загружайте Трекер Добрых Привычек по ссылке на сайте и превращайте полезные ежедневные привычки в веселую игру!

Информационная справка

Проект реализуется ОО "Возможности. Мотивация. Медиа."(ОО "Академия Заботы") в партнерстве с MaPanda при поддержке проекта "Гендерно-чувствительные подходы к ментальному здоровью и психосоциальной поддержке в Украине", который внедряется GIZ Ukraine при финансировании Правительства Германии.

Больше полезных советов и анонсов будущих наборов здесь https://www.instagram.com/academia.turboty

Все детали на сайте проекта

https://ngo.kh.ua/treker

дети здоровье привычки психологическая помощь ментальное здоровье

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12:46 Убийство Вакуленко — на Харьковщине будут судить оккупанта

12:45 В Пакистане освободили более ста заложников из поезда

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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