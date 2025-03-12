Трекер добрих звичок для дітей — як навчити малечу піклуватися про ментальне здоров’я

Трекер Добрих Звичок для дітей. Фото: Академія турботи

Багато корисних звичок, які допомагають нам у житті, закладаються в дитинстві. Ми вчимо дітей дбати про фізичне здоров’я, гігієну, привчаємо до порядку в побуті, втім часто забуваємо про звички, які допоможуть підтримати ментальне здоров’я вашої дитини.

Академія Турботи розробила безоплатний Трекер добрих звичок, який допоможе легко та цікаво подбати про емоційний добробут дитини та виховати в неї звичку піклуватися про ментальне здоровʼя. Для цього треба просто завантажити планер та розпочати пригоду.

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Що таке Трекер Добрих Звичок?

Це спеціально розроблений планер для дітей до 10 років із цікавими завданнями та іграми на 4 тижні, який можна безоплатно завантажити за посиланням. Трекер добрих звичок допоможе вашій дитині щодня приділяти увагу власному емоційному стану та вибудовувати стійкі звички турботи про себе та близьких. А ще:

зміцнити фізичне здоров’я;

покращити самоконтроль, знизити тривожність;

розвинути емпатію та емоційну стійкість;

підтримати соціальні навички;

сформувати позитивне сприйняття світу та себе;

навчитись вирішувати конфлікти та домовлятись.

Планер для дітей. Фото: Академія турботи

Що в комплекті?

Яскравий планер для виконання веселих завдань.

для виконання веселих завдань. Трекер настрою допоможе фіксувати емоційний стан дитини.

допоможе фіксувати емоційний стан дитини. Кубик Емоцій вчить розпізнавати емоції та допомагає знизити стрес (хто ти сьогодні Селерюка-Злюка чи Буряк-Весельчак?)

вчить розпізнавати емоції та допомагає знизити стрес (хто ти сьогодні Селерюка-Злюка чи Буряк-Весельчак?) Посібник з іграми, де ви знайдете ще більше цікавих завдань для побудови корисних звичок.

Як користуватися?

Формування корисної звички – це справа не одного дня. Але коли це гра, для дитини процес стає цікавішим!

Завантажуйте Трекер Добрих Звичок на сайті за посиланням (https://ngo.kh.ua/treker).

Виконуйте цікаві завдання мінімум 2-3 рази на тиждень протягом 6 місяців. Результат не змусить на себе чекати!

Фіксуйте досягнення у трекері та спостерігайте за прогресом разом із дитиною.

Формуйте звичку піклуватися про ментальне здоров'я легко, цікаво, без зайвих зусиль!

Ігри, які варто спробувати!

Ігри для дітей. Фото: Академія турботи

Валізка Турботи. Попросіть дитину уявити, що в неї є чарівна торбинка, в яку щоранку можна покласти потрібні якості на день. Це можуть бути речі, які допоможуть їй почуватися впевнено і захищено протягом дня. Наприклад, "спокій дракона", "магічне почуття гумору", якась суперсила чи просто бабусин теплий светр. Обговоріть разом, як ці "речі" можуть допомогти впоратися з викликами дня. Так дитина вчиться усвідомлювати свої потреби та налаштовуватися на день. Крім того, ця гра стане можливістю для вас обох почати день з підтримки одне одного. "Кубик емоцій". Надрукуйте кубик з посібника ігор, виріжте та склейте. Кидайте кубик по черзі з дитиною. Розкажіть, коли ви відчували емоцію, яка випала на грані кубика. Це весело, а ще допомагає навчитися говорити про свої почуття! "Родинна мирилка". Створіть разом із дитиною власну мирилку на випадок, якщо хтось в родині посвариться. Наприклад, Морквинка з Академії Турботи використовує віршик "мирись-мирись-мирись, бадиллячком потрись!". Головне не тільки проговорювати віршик, а й виконувати рухи з нього. Мирилки перетворюють процес примирення на інтерактив, що допомагає легше та швидше знаходити спільну мову, зберігаючи дружню атмосферу у родині.

Турбота про ментальне здоров’я дитини – це легко, коли є правильні інструменти! Завантажуйте Трекер Добрих Звичок за посиланням на сайті та перетворюйте корисні щоденні звички на веселу гру!

Інформаційна довідка



Проєкт реалізується ГО "Можливості. Мотивація. Медіа." (ГО "Академія Турботи") у партнерстві з MaPanda за підтримки проєкту "Ґендерно-чутливі підходи до ментального здоров’я та психосоціальної підтримки в Україні", який впроваджується GIZ Ukraine за фінансування Уряду Німеччини.

Більше корисних порад та анонсів майбутніх наборів тут https://www.instagram.com/academia.turboty

Всі деталі на сайті проєкту

https://ngo.kh.ua/treker