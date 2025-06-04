Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Актуально Турнир по переговорам — Master Conduct Negotiation Tournament

Турнир по переговорам — Master Conduct Negotiation Tournament

Ua en ru
Дата публикации 4 июня 2025 16:13
В Киеве пройдет турнир по переговорам Master Conduct Negotiation Tournament
Турнир по переговорам. Фото: Crowe

В Киеве 18 июня состоится турнир по переговорам Master Conduct Negotiation Tournament. Участников ждут реалистичные сценарии переговоров — от бизнеса до войны.

Crowe Negotiators Club — первое профессиональное пространство в Украине, которое объединяет экспертов, руководителей, предпринимателей, военных, дипломатов и общественных деятелей, которые практикуют и совершенствуют искусство переговоров.

Реклама
Читайте также:

Миссия — создать сильное сообщество стратегических переговорщиков, которые не боятся сложных ситуаций и способны достигать результата там, где другие сдаются.

Если вы хотите:

  • Уметь договариваться в конфликтных или кризисных обстоятельствах
  • Получить мгновенный фидбек от профессиональных медиаторов и переговорщиков
  • Научиться мыслить стратегически, гибко, с холодной головой
  • Выйти из переговоров не с поражением, а с результатом
  • Расширить сеть контактов с теми, кто тоже работает с влиянием, решениями и людьми

Что вас ждет:

  • Реалистичные сценарии переговоров — от бизнеса до войны
  • Роли, стресс, время и противник — как в настоящей жизни
  • Командное соревнование с оценочными листами и анализом каждого действия
  • Прямой фидбек от сертифицированных медиаторов ЕС
  • Работа с реальными кейсами от компаний, общественного сектора, военных

Модератор турнира:
Вадим Рахлис — сертифицированный медиатор ЕС, специалист по переговорам в высокострессовых средах (военных, политических, корпоративных).

Со-модератор:
Владимир Заика — бизнес-тренер по переговорам, фасилитатор, коучер.

Мероприятие состоится в Киеве 18 июня в 16:00. Регистрация обязательна по ссылке.

Киев война переговоры тренинг бизнес
Елена Максимова - редактор
Автор:
Елена Максимова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /