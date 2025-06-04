В Киеве пройдет турнир по переговорам Master Conduct Negotiation Tournament

Турнир по переговорам — Master Conduct Negotiation Tournament
В Киеве 18 июня состоится турнир по переговорам Master Conduct Negotiation Tournament. Участников ждут реалистичные сценарии переговоров — от бизнеса до войны.
Crowe Negotiators Club — первое профессиональное пространство в Украине, которое объединяет экспертов, руководителей, предпринимателей, военных, дипломатов и общественных деятелей, которые практикуют и совершенствуют искусство переговоров.
Миссия — создать сильное сообщество стратегических переговорщиков, которые не боятся сложных ситуаций и способны достигать результата там, где другие сдаются.
Если вы хотите:
- Уметь договариваться в конфликтных или кризисных обстоятельствах
- Получить мгновенный фидбек от профессиональных медиаторов и переговорщиков
- Научиться мыслить стратегически, гибко, с холодной головой
- Выйти из переговоров не с поражением, а с результатом
- Расширить сеть контактов с теми, кто тоже работает с влиянием, решениями и людьми
Что вас ждет:
- Реалистичные сценарии переговоров — от бизнеса до войны
- Роли, стресс, время и противник — как в настоящей жизни
- Командное соревнование с оценочными листами и анализом каждого действия
- Прямой фидбек от сертифицированных медиаторов ЕС
- Работа с реальными кейсами от компаний, общественного сектора, военных
Модератор турнира:
Вадим Рахлис — сертифицированный медиатор ЕС, специалист по переговорам в высокострессовых средах (военных, политических, корпоративных).
Со-модератор:
Владимир Заика — бизнес-тренер по переговорам, фасилитатор, коучер.
Мероприятие состоится в Киеве 18 июня в 16:00. Регистрация обязательна по ссылке.
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