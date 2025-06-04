В Киеве пройдет турнир по переговорам Master Conduct Negotiation Tournament

Турнир по переговорам. Фото: Crowe

В Киеве 18 июня состоится турнир по переговорам Master Conduct Negotiation Tournament. Участников ждут реалистичные сценарии переговоров — от бизнеса до войны.

Crowe Negotiators Club — первое профессиональное пространство в Украине, которое объединяет экспертов, руководителей, предпринимателей, военных, дипломатов и общественных деятелей, которые практикуют и совершенствуют искусство переговоров.

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Миссия — создать сильное сообщество стратегических переговорщиков, которые не боятся сложных ситуаций и способны достигать результата там, где другие сдаются.

Если вы хотите:

Уметь договариваться в конфликтных или кризисных обстоятельствах

Получить мгновенный фидбек от профессиональных медиаторов и переговорщиков

Научиться мыслить стратегически, гибко, с холодной головой

Выйти из переговоров не с поражением, а с результатом

Расширить сеть контактов с теми, кто тоже работает с влиянием, решениями и людьми

Что вас ждет:

Реалистичные сценарии переговоров — от бизнеса до войны

Роли, стресс, время и противник — как в настоящей жизни

Командное соревнование с оценочными листами и анализом каждого действия

Прямой фидбек от сертифицированных медиаторов ЕС

Работа с реальными кейсами от компаний, общественного сектора, военных

Модератор турнира:

Вадим Рахлис — сертифицированный медиатор ЕС, специалист по переговорам в высокострессовых средах (военных, политических, корпоративных).



Со-модератор:

Владимир Заика — бизнес-тренер по переговорам, фасилитатор, коучер.

Мероприятие состоится в Киеве 18 июня в 16:00. Регистрация обязательна по ссылке.