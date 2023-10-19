В Бучанском районе откроют бесплатный семейный центр ментального благополучия

Украинские дети. Фото: google.com

Благотворительный фонд "Твоя опора" запускает деятельность бесплатного семейного центра ментального благополучия в поселке Ворзель (Бучанский район). Специалисты центра будут помогать детям и их семьям из уязвимых и малообеспеченных категорий преодолевать психологические последствия войны, укреплять психологическую устойчивость, обеспечивать им ментальное восстановление и гармоничное развитие.

Об этом сообщает "Твоя опора".

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Семейный центр ментального благополучия

Разрушенные дома, выжженные дворы, разъединенные семьи и уничтоженные жизни — ужасная реальность, которую принесла война в украинские города и села. Одним из наиболее пострадавших в начале полномасштабного вторжения стал Бучанский район, где российские военные совершили около 9 тысяч военных преступлений. Запугивание, пытки, физическое и сексуальное насилие, более 1500 погибших гражданских — в течение 33 дней оккупации местные жители находились в настоящем аду.

Семейный центр ментального благополучия. Фото: "Твоя опора"

"Ужасы оккупации оставили след не только на домах бучанцев, но и на их ментальном здоровье. Особенно уязвимая категория — дети, которые вынуждены были слишком быстро повзрослеть и столкнуться с недетскими последствиями, как тревожность, ПТСР, депрессия и другие проблемы. Поэтому создание профессионального центра, который будет помогать преодолевать психологические проблемы — сверхважное как для нашей общины, так и в целом для Украины, поскольку помощь в Центре "Твоя опора" смогут получать семьи со всей страны бесплатно", — комментирует Леся Карнаух, заместитель председателя Киевской областной государственной администрации.

Центр "Твоя опора" – это воплощение комплексной системы помощи с квалифицированными специалистами, специализирующимися на работе с психологическими травмами как детей, так и их родных. На 500 квадратных метрах будут расположены 7 зон для психологической разгрузки, творчества и спорта, игрового и сенсорно-моторного развития, консультаций и занятий с логопедами, психологами, дефектологами и тому подобное.

Семейный центр ментального благополучия. Фото: "Твоя опора"

Отдельно, в безопасном укрытии, будет работать уникальная сенсорная комната для психологической реабилитации детей. Это пространство, которое способствует позитивному развитию всех органов чувств через правильно подобранные стимуляторы. Посещение сенсорной комнаты помогает в социально-психологической адаптации и психологической реабилитации людей с посттравматическим стрессовым расстройством. Сенсорная комната разделена на зоны, одна из которых — комната психологической разгрузки. Это пространство применяется при терапии сенсорной интеграции, песочной терапии, снюзелен терапии и является неотъемлемой частью реабилитации при неврозах, гиперактивности, тревожных состояниях и адаптационных расстройствах.

"Война не только несет физическую угрозу, но и создает постоянное давление, провоцирует стрессы и неуверенность в завтрашнем дне. Последствия пережитого мы будем чувствовать даже через много лет после нашей победы. Поэтому так важно уже сейчас работать над решением этих проблем, уделяя особое внимание детям и их родителям. Именно поэтому для нашего фонда Семейный центр ментального благополучия "Твоя опора" — очень важный проект. Это логическое продолжение деятельности нашего фонда, который уже почти 10 лет оказывает масштабную помощь в сфере медицины, гуманитарной, образовательной, а также занимается детскими домами и самым большим приютом для ВПЛ во Львове", — рассказывает Валерия Татарчук, основательница и генеральный директор БФ "Твоя опора".

Центр ментального благополучия откроется к концу 2023 года. В настоящее время в заведении завершают ремонтные работы, закупают мебель и оборудование. Это стало возможным благодаря помощи партнеров и неравнодушных украинцев.

Что известно о благотворительном фонде

Благотворительный фонд "Твоя опора" основан в 2014 году Валерием Татарчуком. Это один из крупнейших фондов Украины, оказывающий гуманитарную помощь. Является профессиональной, прозрачной и подотчетной организацией и одной из немногих в Украине, отчеты которой ежегодно проверяются независимым аудитором. Фонд активно сотрудничает с бизнесом и международными организациями.

Семейный центр ментального благополучия "Твоя опора" — центр комплексной психологической помощи и реабилитации детям и их семьям, получившим тяжелые травмы от войны. Центр расположен в г. Ворзель (Бучанский район). Площадь центра составляет 470 кв.