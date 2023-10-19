У Бучанському районі відкриють безкоштовний сімейний центр ментального благополуччя

Українські діти. Фото: google.com

Благодійний фонд "Твоя опора" запускає діяльність безкоштовного Сімейного центру ментального благополуччя у селищі Ворзель (Бучанський район). Фахівці центру допомагатимуть дітям та їхнім сім’ям з вразливих та малозабезпечених категорій долати психологічні наслідки війни, зміцнювати психологічну стійкість, забезпечувати їм ментальне відновлення та гармонійний розвиток.

Про це повідомляє "Твоя опора".

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Сімейний центр ментального благополуччя

Зруйновані будинки, випалені подвір’я, роз’єднані родини та знищені життя — жахлива реальність, яку принесла війна в українські міста та села. Одним із найбільш постраждалих на початку повномасштабного вторгнення став Бучанський район, де російські військові скоїли близько 9 тисяч воєнних злочинів. Залякування, тортури, фізичне й сексуальне насильство, понад 1500 загиблих цивільних — протягом 33 днів окупації місцеві жителі перебували у справжньому пеклі.

Сімейний центр ментального благополуччя. Фото: "Твоя опора"

"Жахи окупації лишили слід не лише на будинках бучанців, а й на їхньому ментальному здоров’ї. Особливо вразлива категорія — діти, які змушені були занадто швидко подорослішати та зіткнутись з недитячими наслідками, як тривожність, ПТСР, депресія й інші проблеми. Тому створення фахового центру, який допомагатиме долати психологічні проблеми — надважливе як для нашої громади, так і загалом для України, оскільки допомогу в Центрі "Твоя опора" зможуть отримувати сім’ї з усієї країни безоплатно", — коментує Леся Карнаух, заступниця голови Київської обласної державної адміністрації.

Центр "Твоя опора" — це втілення комплексної системи допомоги з кваліфікованими фахівцями, які спеціалізуються на роботі з психологічними травмами як дітей, так і їх рідних. На майже 500 квадратних метрах будуть розташовані 7 зон для психологічного розвантаження, творчості та спорту, ігрового й сенсорно-моторного розвитку, консультацій та занять з логопедами, психологами, дефектологами тощо.

Сімейний центр ментального благополуччя. Фото: "Твоя опора"

Окремо, у безпечному укритті, працюватиме унікальна сенсорна кімната для психологічної реабілітації дітей. Це простір, який сприяє позитивному розвитку всіх органів чуття через правильно підібрані стимулятори. Відвідування сенсорної кімнати допомагає у соціально-психологічній адаптації та психологічній реабілітації людей з посттравматичним стресовим розладом. Сенсорна кімната поділена на зони, одна з яких — кімната психологічного розвантаження. Цей простір застосовується при терапії сенсорної інтеграції, пісочній терапії, снюзелен терапії і є невіддільною частиною реабілітації при неврозах, гіперактивності, тривожних станах та адаптаційних розладах.

"Війна не тільки несе фізичну загрозу, але й створює постійний тиск, провокує стреси та невпевненість у завтрашньому дні. Наслідки пережитого ми відчуватимемо навіть через багато років після нашої перемоги. Тому так важливо вже зараз працювати над розв’язанням цих проблем, приділяючи особливу увагу дітям та їхнім батькам. Саме тому для нашого фонду Сімейний центр ментального благополуччя "Твоя опора" — дуже важливий проєкт. Це логічне продовження діяльності нашого фонду, який вже майже 10 років надає масштабну допомогу в сфері медицини, гуманітарній, освітній, а також опікується сиротинцями та найбільшим прихистком для ВПО у Львові", — розповідає Валерія Татарчук, засновниця та генеральна директорка БФ "Твоя опора".

Центр ментального благополуччя — відкриється до кінця 2023 року. Нині у закладі завершують ремонтні роботи, закуповують меблі та обладнання. Це стало можливим завдяки допомозі партнерів та небайдужих українців.

Що відомо про благодійний фонд

Благодійний фонд "Твоя опора" заснований у 2014 році Валерією Татарчук. Це один з найбільших фондів України, який надає гуманітарну допомогу. Є професійною, прозорою і підзвітною організацією та однією з небагатьох в Україні, звіти якої щорічно перевіряються незалежним аудитором. Фонд активно співпрацює з бізнесом та міжнародними організаціями.

Сімейний центр ментального благополуччя "Твоя опора" — центр комплексної психологічної допомоги та реабілітації дітям та їхнім сім’ям, які отримали тяжкі психологічні травми від війни. Центр розташований у м. Ворзель (Бучанський район). Площа центру складає 470 кв метрів і має простір із 7 зон для психологічного розвантаження, творчості та пізнання, спорту та ЛФК, ігрового та сенсорно-моторного розвитку, занять зі спеціалістами (психолог, логопед, дефектолог).