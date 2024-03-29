В Буче презентовали книгу с реальными историями людей, переживших войну

Презентация книги "Истории сильных". Фото: БФ Вадима Столара

Последние годы стали свидетелями событий, поразивших мир своей жестокостью. Украина стала ареной войны, начатой российскими оккупантами. Эта война унесла жизни, разорвала семьи, но не может уничтожить дух нации. Именно об этом духе, об истории невероятно сильных людей, не сломившихся под давлением испытаний, рассказывает книга "Истории сильных", выпущенная Фондом Вадима Столара.

Об этом идет речь в сообщении на сайте организации.

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Как собирали истории для книги

В Буче состоялась презентация книги "Истории сильных", состоящая из реальных историй людей, переживших на себе страшные последствия войны. Проект, осуществленный при содействии Фонда Вадима Столара, имеет целью не только сохранение этих историй, но и донесение их в мировое сообщество такими, какими они были увидены самими украинцами — без украшений и фальши.

Идея этой книги возникла еще в начале полномасштабного вторжения. Фонд Вадима Столара активно помогал тем, кто оказался в затруднительном положении из-за войны. Волонтеры Фонда не только оказывали материальную помощь, но и слушали истории этих людей, фиксируя их переживания и болезненные воспоминания.

Презентация книги "Истории сильных". Фото: БФ Вадима Столара

По словам Натальи Приходько, одной из волонтеров Фонда, в книге собраны самые болезненные истории, чтобы каждый смог понять суть того, что происходит в Украине. Валерия Лебедева, другая волонтер, подчеркнула, что цель этого издания — показать настоящую картину войны такой, какой ее видят местные жители.

"Такие рассказы не попадают в учебники, но их должен услышать каждый. Поэтому мы начали работу над созданиями книги, которую составляют истории простых украинцев, сильных людей несгибаемой нации, которые действительно шокируют", — подчеркнула Валерия.

Презентация книги "Истории сильных". Фото: БФ Вадима Столара

Истории сильных украинцев

На презентации книги присутствовали возможность услышать истории сами из первых уст. Одна из участниц мероприятия, Юлия Грицак, рассказала об ужасах, переживших вместе со своей семьей в городе Ирпень.

"Я думала, что я никогда больше не вернусь в Ирпень. Но мы вернулись — на пепелище. Пока не могу найти в себе силы прочитать эту книгу. Однако уверена, что это должно увидеть весь мир, чтобы эти события больше никогда не повторились", — рассказала жительница Ирпеня.

Презентация книги "Истории сильных". Фото: БФ Вадима Столара

"Истории сильных" презентуют за границей

Книга также содержит истории выживших в плену, таких как Олеся Чернобай, которая рассказала о тяжелых переживаниях во время полуторагодичного заключения.

"После полуторагодовалого плена я готовила себя к тому, что дети могут меня не узнать. Полтора года я их не видела. Но мой муж настолько подготовил детей, будто от расставания прошел всего месяц", — со слезами на глазах рассказала Олеся.

Презентация книги "Истории сильных". Фото: БФ Вадима Столара

В книгу вошли 63 истории людей со всей Украины, от Бучи, Бородянки Ирпеня до Мариуполя, Харькова, Олешек, Полтавщины, Ивано-Франковска. Книга "Истории сильных" — не просто набор историй. Это свидетельство о величии и силе человеческого духа, которые даже в самые трудные времена не поддаются.

Книга будет представлена в Украине и за рубежом.

"Благодарю команду за идею и кропотливую подготовку этого важного издания. Спасибо героям книги, ее авторам — за доверие, открытость, искренность и силу духа. Уверен, что "Истории сильных" привлекут внимание и вызовут интерес и в Украине, и за рубежом", — подчеркнул Вадим Столар.