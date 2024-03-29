У Бучі презентували книгу з реальними історіями людей, які пережили війну

Презентація книги "Історії сильних". Фото: БФ Вадима Столара

Останні роки стали свідками подій, які вразили світ своєю жорстокістю. Україна стала ареною війни, яку розпочали російські окупанти. Ця війна забрала життя, розірвала родини, але не може знищити дух нації. Саме про цей дух, про історії неймовірно сильних людей, які не зламалися під тиском випробувань, розповідає книга "Історії сильних", випущена Фондом Вадима Столара.

Про це йдеться у повідомленні на сайті організації.

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Як збирали історії для книги

У Бучі відбулася презентація книги "Історії сильних", яка складається з реальних історій людей, які пережили на собі страшні наслідки війни. Проект, здійснений за сприяння Фонду Вадима Столара, має за мету не лише збереження цих історій, але і донесення їх до світової спільноти такими, якими вони були побачені самими українцями — без прикрас та фальші.

Ідея цієї книги виникла ще на початку повномасштабного вторгнення. Фонд Вадима Столара активно допомагав тим, хто потрапив опинився в скрутному становищі через війну. Волонтери Фонду не лише надавали матеріальну допомогу, а й слухали історії цих людей, фіксуючи їхні переживання та болісні спогади.

Презентація книги "Історії сильних". Фото: БФ Вадима Столара

За словами Наталії Приходько, однієї з волонтерок Фонду, в книзі зібрано найболючіші історії, щоб кожен зміг зрозуміти суть того, що відбувається в Україні. Валерія Лебедєва, інша волонтерка, підкреслила, що мета цього видання — показати справжню картину війни такою, якою її бачать місцеві жителі.

“Такі розповіді не потрапляють у підручники, але їх має почути кожен. Тому ми почали роботу над створеннями книги, яку складають історії простих українців, сильних людей незламної нації, що дійсно шокують”, — наголосила Валерія.

Презентація книги "Історії сильних". Фото: БФ Вадима Столара

Історії сильних українців

На презентації книги присутні мали можливість почути історії самі з перших уст. Одна з учасниць заходу, Юлія Грицак, розповіла про жахіття, які пережила разом зі своєю сім'єю в місті Ірпінь.

"Я думала, що я ніколи більше не повернусь в Ірпінь. Але ми повернулися — на згарище. Поки що не можу знайти в собі сили прочитати цю книгу. Однак впевнена, що це має побачити весь світ, щоб ці події більше ніколи не повторилися”, — розповіла жителька Ірпеня.

Презентація книги "Історії сильних". Фото: БФ Вадима Столара

Книга також містить історії тих, хто вижив у полоні, таких як Олеся Чорнобай, яка розповіла про важкі переживання під час півторарічного ув'язнення.

“Після півторарічного полону я готувала себе до того, що діти можуть мене не впізнати. Півтора року я їх не бачила. Але мій чоловік настільки підготував дітей, наче від розставання минув лише місяць”, — зі сльозами на очах розповіла Олеся.

Презентація книги "Історії сильних". Фото: БФ Вадима Столара

"Історії сильних" презентують за кордоном

Загалом до книги увійшли 63 історії людей з усієї України, від Бучі, Бородянки Ірпеня до Маріуполя, Харкова, Олешок, Полтавщини, Івано-Франківська. Книга "Історії сильних" не просто набір історій. Це свідчення про велич та силу людського духу, які навіть у найважчі часи не піддаються.

Книга буде презентована в Україні та за кордоном.

“Дякую команді за ідею та кропітку підготовку цього важливого видання. Дякую героям книги, її авторам — за довіру, відкритість, щирість та силу духу. Впевнений, що “Історії сильних” привернуть увагу та викличуть інтерес і в Україні, і за кордоном”, — наголосив Вадим Столар.