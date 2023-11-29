В Киеве 1 декабря состоится Investors Annual Meeting
Ukraine Invest организовывает 1 декабря 2023 года организует Investors Annual Meeting, созданный для улучшения диалога между бизнесом и правительством. В рамках события будут представлены механизмы создания новых инвестиционных фондов.
Об этом сообщает Ukraine Invest.
Цель мероприятия Investors Annual Meeting
- Представление доклада о возможностях и методах создания новых инвестиционных фондов.
- Отмечают инвесторы, которые начали и успешно воплощают проекты с 24 февраля 2022 года.
- Обсуждение реализации промышленных инвестиционных проектов.
Среди спикеров:
- Сергей Цивкач — исполнительный директор правительственного офиса по привлечению и поддержке инвестиций Ukraine Invest
- Владимир Кузьо — заместитель министра экономики Украины Министерство экономики Украины
- Дмитрий Кисилевский — народный депутат Украины, заместитель председателя комитета по экономическому развитию Верховная Рада Украины
- Анна Замазеева — председатель Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины
Что будет обсуждаться на мероприятии Investors Annual Meeting
Несмотря на значительные вызовы, украинские и международные компании продолжают вкладывать средства, создавать новые рабочие места, поддерживать экономику страны и демонстрировать миру успешность своих проектов.
В рамках мероприятия будет сделан акцент на потребностях бизнеса и государства в сферах промышленности, энергоэффективности, необходимом оборудовании и материалах, а также экономической трансформации и аспектах, способствующих инвестиционной привлекательности Украины.
Также состоится церемония награждения компаний, общественных деятелей и медиа, вносящих вклад в развитие инвестиционного климата Украины, начиная с 24 февраля 2022 года.
Организаторами мероприятия выступают Правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций Ukraine Invest и Торгово-промышленная палата Украины/Ukrainian CCI
Поддержка: OKKO, Onur Group
Время проведения мероприятия: 14:00-18:00
Место проведения: ТПП Украины (г. Киев, ул. Большая Житомирская, 33, 4 этаж, зал Колизей)
С программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке
Аккредитация СМИ обязательна:
E-mail: [email protected]; тел. +38063-023-11-93
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