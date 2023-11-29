В Киеве 1 декабря состоится Investors Annual Meeting

Анонс мероприятия Investors Annual Meeting. Фото: facebook.com/UkraineInvest

Ukraine Invest организовывает 1 декабря 2023 года организует Investors Annual Meeting, созданный для улучшения диалога между бизнесом и правительством. В рамках события будут представлены механизмы создания новых инвестиционных фондов.

Об этом сообщает Ukraine Invest.

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Investors Annual Meeting. Фото: Ukraine Invest

Цель мероприятия Investors Annual Meeting

Представление доклада о возможностях и методах создания новых инвестиционных фондов.

Отмечают инвесторы, которые начали и успешно воплощают проекты с 24 февраля 2022 года.

Обсуждение реализации промышленных инвестиционных проектов.

Среди спикеров:

Что будет обсуждаться на мероприятии Investors Annual Meeting

Несмотря на значительные вызовы, украинские и международные компании продолжают вкладывать средства, создавать новые рабочие места, поддерживать экономику страны и демонстрировать миру успешность своих проектов.

В рамках мероприятия будет сделан акцент на потребностях бизнеса и государства в сферах промышленности, энергоэффективности, необходимом оборудовании и материалах, а также экономической трансформации и аспектах, способствующих инвестиционной привлекательности Украины.

Также состоится церемония награждения компаний, общественных деятелей и медиа, вносящих вклад в развитие инвестиционного климата Украины, начиная с 24 февраля 2022 года.

Организаторами мероприятия выступают Правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций Ukraine Invest и Торгово-промышленная палата Украины/Ukrainian CCI

Поддержка: OKKO, Onur Group

Время проведения мероприятия: 14:00-18:00

Место проведения: ТПП Украины (г. Киев, ул. Большая Житомирская, 33, 4 этаж, зал Колизей)

С программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке

https://t.ly/Zqvic

Аккредитация СМИ обязательна:

E-mail: [email protected]; тел. +38063-023-11-93