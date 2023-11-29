У Києві 1 грудня відбудеться Investors Annual Meeting

Анонс заходу Investors Annual Meeting. Фото: facebook.com/UkraineInvest

Ukraine Invest організовує 1 грудня 2023 року організовує Investors Annual Meeting, створений для покращення діалогу між бізнесом та урядом. В рамках події будуть представлені механізми створення нових інвестиційних фондів.

Про це повідомляє Ukraine Invest.

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Мета заходу Investors Annual Meeting

Представлення доповіді про можливості та методи створення нових інвестиційних фондів.

Відзначення інвесторів, які почали та успішно втілюють проєкти з 24 лютого 2022 року.

Обговорення реалізації промислових інвестиційних проєктів.

Серед спікерів:

Що буде обговорюватися на заході Investors Annual Meeting

Попри значні сучасні виклики, українські та міжнародні компанії продовжують вкладати кошти, створювати нові робочі місця, підтримувати економіку країни та демонструвати світові успішність своїх проєктів.

У рамках заходу буде зроблений акцент на потребах бізнесу та держави у сферах промисловості, енергоефективності, необхідному обладнанні та матеріалах, а також на економічній трансформації та аспектах, що сприяють інвестиційній привабливості України.

Також відбудеться церемонія нагородження компаній, громадських діячів та медіа, котрі роблять внесок у розвиток інвестиційного клімату України, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Організаторами заходу виступають Урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій Ukraine Invest та Торгово-промислова палата України / Ukrainian CCI

Підтримка: OKKO, Onur Group

Час проведення заходу: 14:00-18:00

Місце проведення: ТПП України (м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33, 4 поверх, зала “Колізей”)

З програмою заходу можна ознайомитись за посиланням

https://t.ly/Zqvic

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