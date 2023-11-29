У Києві 1 грудня відбудеться Investors Annual Meeting
Ukraine Invest організовує 1 грудня 2023 року організовує Investors Annual Meeting, створений для покращення діалогу між бізнесом та урядом. В рамках події будуть представлені механізми створення нових інвестиційних фондів.
Про це повідомляє Ukraine Invest.
Мета заходу Investors Annual Meeting
- Представлення доповіді про можливості та методи створення нових інвестиційних фондів.
- Відзначення інвесторів, які почали та успішно втілюють проєкти з 24 лютого 2022 року.
- Обговорення реалізації промислових інвестиційних проєктів.
Серед спікерів:
- Сергій Цівкач — виконавчий директор урядового офісу із залучення та підтримки інвестицій Ukraine Invest
- Володимир Кузьо — заступник міністра економіки України Міністерство економіки України
- Дмитро Кисилевський — народний депутат України, заступник голови комітету з економічного розвитку Верховна Рада України
- Ганна Замазєєва — голова Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України
Що буде обговорюватися на заході Investors Annual Meeting
Попри значні сучасні виклики, українські та міжнародні компанії продовжують вкладати кошти, створювати нові робочі місця, підтримувати економіку країни та демонструвати світові успішність своїх проєктів.
У рамках заходу буде зроблений акцент на потребах бізнесу та держави у сферах промисловості, енергоефективності, необхідному обладнанні та матеріалах, а також на економічній трансформації та аспектах, що сприяють інвестиційній привабливості України.
Також відбудеться церемонія нагородження компаній, громадських діячів та медіа, котрі роблять внесок у розвиток інвестиційного клімату України, починаючи з 24 лютого 2022 року.
Організаторами заходу виступають Урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій Ukraine Invest та Торгово-промислова палата України / Ukrainian CCI
Підтримка: OKKO, Onur Group
Час проведення заходу: 14:00-18:00
Місце проведення: ТПП України (м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33, 4 поверх, зала “Колізей”)
З програмою заходу можна ознайомитись за посиланням
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