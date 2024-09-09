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В Киеве пройдет безбарьерный марафон — кто может принять участие

9 сентября 2024 17:05
Евгения Брюховецкая - редактор
Безбарьерный марафон пройдет в Киеве в конце сентября
Мужчина с протезом. Иллюстративное фото: freepik
Евгения Брюховецкая - редактор

В Киеве 21 и 22 сентября пройдет "Первый безбарьерный марафон Новой почты". В нем могут принять участие люди с инвалидностью и временными нарушениями здоровья.

Зарегистрироваться можно через приложение RaceNext.

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Присоединиться к марафону могут люди с нарушением слуха и зрения, на колесных колесах, на протезах, люди с временным нарушением здоровья, родители с детьми в колясках, беременные, бегуны с домашними животными, люди постарше и все желающие.

Целью события является возможность всем, кто мечтает преодолеть марафон, сделать это без каких-либо барьеров. К участию приглашают как опытных бегунов, так и тех, кто впервые будет бежать.

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Военный на протезе. Фото: Андрей Ющак

Локация марафона и трассы будут специально оборудованы для всех представителей маломобильных групп населения. Желающие присоединиться к марафону могут выбрать дистанцию в 5 км, 10 км, 21 км, 42 км и забеги для детей на 500 и 100 метров.

"Только за два последних года войны 300 тысяч украинцев получили статус людей с инвалидностью. Все события и пространства вокруг должны стать безбарьерными. И марафоны должны стать доступными, отвечать запросу украинского общества", — отметила соучредитель Новой почты, участник и организатор марафонов Инна Поперешнюк.

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Волонтер на кресле колесном. Фото: Андрей Ющак

Она отметила, что на известных марафонах в Нью-Йорке и Лондоне уже есть дистанции для людей на колесных креслах, и они имеют равные возможности для преодоления дистанций и установления рекордов.

"Когда я решила заниматься бегом, не так важно было выбрать кроссовки, как сменить шины на моем кресле. Бег помогает мне эмоционально перезарядиться, упорядочить мысли. Именно он помог мне, когда пришлось оставить дом в оккупации", — рассказала фотограф и волонтер на кресле колесном Элина Околит.

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Бегуны с нарушениями зрения. Фото: Андрей Ющак

Она поделилась, что самая большая дистанция, которую ей удавалось преодолеть, — это 24 километра в поддержку военных. Сейчас девушка мечтает преодолеть марафонскую дистанцию 42 километра.

Известно, что марафон состоится в Киеве на ВДНХ: стартовый городок обустроят пандусами и адаптированными информационными указателями, разместят стойку быстрой регистрации и безбарьерную сцену для награждения участников, организуют места по уходу за детьми и кормления животных, внедрят альтернативные сигналы старта забегов для людей зрения и слуха и т.д. К проведению события также привлекут переводчиков на жестовом языке и спортивных сопроводителей.

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Мама троих детей. Фото: Андрей Ющак

По словам эксперта общественной организации "Безбар'єрність" Светланы Гнатюк, сайт проекта адаптирован так, чтобы люди с нарушением зрения могли прочитать его через программы озвучивания текста — контрасты цветов, расположение и размер текстов и другие элементы соответствуют правилам безбарьерной коммуникации.

Участники марафона получат стартовый набор, содержащий рюкзак, стартовый номер и крепеж для него, электронный чип, гид участника, бутылку воды, подарки от партнеров и медаль финишера.

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