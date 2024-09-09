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У Києві пройде безбар’єрний марафон — хто може взяти участь

9 вересня 2024 17:05
Євгенія Брюховецька - редактор
Безбар'єрний марафон пройде у Києві наприкінці вересня
Чоловік з протезом. Ілюстративне фото: freepik
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві протягом 21 та 22 вересня пройде "Перший безбар’єрний марафон Нової пошти". У ньому зможуть взяти участь люди з інвалідністю та тимчасовими порушеннями здоров'я.

Зареєструватися можна через застосунок RaceNext.

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Долучитися до марафону можуть люди з порушенням слуху та зору, на кріслах колісних, на протезах, люди з тимчасовим порушенням здоров’я, батьки з дітьми у візочках, вагітні, бігуни з домашніми тваринами, люди старшого віку та всі охочі.

Метою події є надання можливості усім, хто мріє подолати марафон, зробити це без будь-яких бар’єрів. До участі запрошують як досвідчених бігунів, так і тих, хто бігтиме вперше.

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Військовий на протезі. Фото: Андрій Ющак

Локація марафону і траси будуть спеціально обладнані для всіх представників маломобільних груп населення. Охочі долучитися до марафону можуть вибрати дистанцію 5 км, 10 км, 21 км, 42 км та забіги для дітей на 500 й 100 метрів.

"Тільки за два останні роки війни 300 тисяч українців отримали статус людей з інвалідністю. Всі події і простори навколо мають стати безбар’єрними. І марафони так само мають стати доступними, відповідати запиту українського суспільства", — зазначила співзасновниця Нової пошти, учасниця та організаторка марафонів Інна Поперешнюк.

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Волонтерка на кріслі колісному. Фото: Андрій Ющак

Вона зауважила, що на відомих марафонах у Нью-Йорку та Лондоні вже є дистанції для людей на кріслах колісних, і вони мають рівні можливості для подолання дистанцій та встановленні рекордів.

"Коли я вирішила займатися бігом, не так важливо було вибрати кросівки, як змінити шини на моєму кріслі. Біг допомагає мені емоційно перезарядитися, впорядкувати думки. Саме він допоміг мені, коли довелося залишити дім в окупації", — розповіла фотографиня та волонтерка на кріслі колісному Еліна Околіт.

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Бігуни з порушеннями зору. Фото: Андрій Ющак

Вона поділилася, що найбільша дистанція, яку їй вдавалося подолати — це 24 кілометри на підтримку військових. Зараз дівчина має мрію подолати марафонську дистанцію 42 кілометри.

Відомо, що марафон відбудеться в Києві на ВДНГ: стартове містечко облаштують пандусами та адаптованими інформаційними вказівниками, розмістять стійку швидкої реєстрації та безбарʼєрну сцену для нагородження учасників, організують місця для догляду за дітьми та для годування тварин, впровадять альтернативні сигнали старту забігів для людей з порушенням зору та слуху тощо. До проведення події також залучать перекладачів жестовою мовою та спортивних супровідників.

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Мама трьох дітей. Фото: Андрій Ющак

За словами експертки громадської організації "Безбарʼєрність" Світлани Гнатюк, сайт проєкту адаптований так, аби люди з порушенням зору могли прочитати його через програми озвучування тексту — контрасти кольорів, розташування та розмір текстів й інші елементи відповідають правилам безбар’єрної комунікації.

Учасники марафону отримають стартовий набір, який містить рюкзак, стартовий номер і кріплення для нього, електронний чип, гід учасника, пляшку води, подарунки від партнерів та медаль фінішера. 

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