Фестиваль карьеры на ВДНХ в Киеве пройдет с 22 по 25 мая — кто представит вакансии для работы в Украине

Территория Национального комплекса "Экспоцентр Украины". Фото: пресс-служба ВДНХ

В Киеве с 22 по 25 мая на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) состоится "Фестиваль карьеры" — масштабное мероприятие, которое объединит работодателей, образовательные учреждения и карьерных экспертов. Организаторами выступают Work.ua и сам выставочный центр, а вход для всех желающих будет бесплатным.

Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ.

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Кто представит вакансии

На фестивале будут представлены компании из разных отраслей — от ритейла и агросектора до энергетики, индустрии гостеприимства и образования. Они покажут актуальные вакансии, организуют мастер-классы, воркшопы и интерактивные демонстрации, чтобы помочь соискателям работы лучше познакомиться с профессиями и найти новые карьерные возможности.

Например, АЗС ОККО проведет быстрые собеседования, карьерные тесты и сессии вопросов и ответов с рекрутерами. Киевский авиационный институт предложит бесплатные инженерные практикумы и знакомство с моделями самолетов. А агрохолдинг Kernel позволит посетителям собственноручно протестировать агроприборы и узнать больше о различных образцах почвы и зерна.

Среди участников также будут "Сильпо", "Фора", "Фокстрот", "Укрзализныця", 1+1 media, "Нафтогаз", UKRNAFTA, Comfy, ДТЭК, Ощадбанк, "Нибулон", а также образовательные учреждения и благотворительные организации. Некоторые компании готовы проводить собеседования и рассматривать кандидатов для трудоустройства прямо на месте.

Программа фестиваля включает более 150 мероприятий — лекции предпринимателей и карьерных консультантов, презентации компаний, быстрые собеседования, нетворкинг, карьерные консультации, профориентационные сессии и практические занятия по написанию резюме и мотивационных писем.

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