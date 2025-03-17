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В Киеве пройдет "Фестиваль карьеры" — кто представит вакансии

17 марта 2025 17:41
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Фестиваль карьеры на ВДНХ в Киеве пройдет с 22 по 25 мая — кто представит вакансии для работы в Украине
Территория Национального комплекса "Экспоцентр Украины". Фото: пресс-служба ВДНХ
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Киеве с 22 по 25 мая на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) состоится "Фестиваль карьеры" — масштабное мероприятие, которое объединит работодателей, образовательные учреждения и карьерных экспертов. Организаторами выступают Work.ua и сам выставочный центр, а вход для всех желающих будет бесплатным.

Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ.

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Кто представит вакансии

На фестивале будут представлены компании из разных отраслей — от ритейла и агросектора до энергетики, индустрии гостеприимства и образования. Они покажут актуальные вакансии, организуют мастер-классы, воркшопы и интерактивные демонстрации, чтобы помочь соискателям работы лучше познакомиться с профессиями и найти новые карьерные возможности.

Например, АЗС ОККО проведет быстрые собеседования, карьерные тесты и сессии вопросов и ответов с рекрутерами. Киевский авиационный институт предложит бесплатные инженерные практикумы и знакомство с моделями самолетов. А агрохолдинг Kernel позволит посетителям собственноручно протестировать агроприборы и узнать больше о различных образцах почвы и зерна.

Среди участников также будут "Сильпо", "Фора", "Фокстрот", "Укрзализныця", 1+1 media, "Нафтогаз", UKRNAFTA, Comfy, ДТЭК, Ощадбанк, "Нибулон", а также образовательные учреждения и благотворительные организации. Некоторые компании готовы проводить собеседования и рассматривать кандидатов для трудоустройства прямо на месте.

Программа фестиваля включает более 150 мероприятий — лекции предпринимателей и карьерных консультантов, презентации компаний, быстрые собеседования, нетворкинг, карьерные консультации, профориентационные сессии и практические занятия по написанию резюме и мотивационных писем.

Ранее мы рассказывали,какая ответственность предусмотрена для предприятий и компаний за переработку гражданами часов сверх установленной продолжительности рабочего времени.

Также мы объясняли, как именно должен осуществляться расчет и размеры выплат, в частности в случае увольнения по собственному желанию.

Киев работа фестиваль ВДНХ сотрудники вакансии

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18:15 Помогали отменить розыск — в Одессе задержали правоохранителей

18:08 Перевод часов 2025 — когда это нужно сделать

18:05 Канада и Франция поспособствуют гарантиям безопасности Украины

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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17:41 В Киеве пройдет "Фестиваль карьеры" — кто представит вакансии

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