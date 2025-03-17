Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Актуально arrow У Києві пройде "Фестиваль кар’єри" — хто представить вакансії arrow

У Києві пройде "Фестиваль кар’єри" — хто представить вакансії

17 березня 2025 17:41
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Фестиваль кар’єри на ВДНГ у Києві відбудеться з 22 по 25 травня — хто представить вакансії для роботи в Україні
Територія Національного комплексу "Експоцентр України". Фото: пресслужба ВДНГ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Києві з 22 по 25 травня на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ) відбудеться "Фестиваль кар’єри" — масштабний захід, що об’єднає роботодавців, освітні заклади та кар’єрних експертів. Організаторами виступають Work.ua та сам виставковий центр, а вхід для всіх охочих буде безкоштовним.

Про це повідомили у пресслужбі ВДНГ.

Читайте також:

Хто представить вакансії

На фестивалі будуть представлені компанії із різних галузей — від ритейлу та агросектору до енергетики, індустрії гостинності та освіти. Вони покажуть актуальні вакансії, організують майстер-класи, воркшопи та інтерактивні демонстрації, щоб допомогти шукачам роботи краще познайомитися з професіями та знайти нові кар’єрні можливості.

Наприклад, АЗС ОККО проведе швидкі співбесіди, кар’єрні тести та сесії запитань і відповідей із рекрутерами. Київський авіаційний інститут запропонує безкоштовні інженерні практикуми та знайомство з моделями літаків. А агрохолдинг Kernel дозволить відвідувачам власноруч протестувати агроприлади та дізнатися більше про різні зразки ґрунту й зерна.

Серед учасників також будуть "Сільпо", "Фора", "Фокстрот", "Укрзалізниця", 1+1 media, "Нафтогаз", UKRNAFTA, Comfy, ДТЕК, Ощадбанк, "Нібулон", а також освітні установи та благодійні організації. Деякі компанії готові проводити співбесіди та розглядати кандидатів для працевлаштування прямо на місці.

Програма фестивалю включає понад 150 заходів — лекції підприємців і кар’єрних консультантів, презентації компаній, швидкі співбесіди, нетворкінг, кар’єрні консультації, профорієнтаційні сесії та практичні заняття з написання резюме й мотиваційних листів.

Раніше ми розповідали, яка відповідальність передбачена для підприємств та компаній за перепрацювання громадянами годин у понад встановлену тривалість робочого часу.

Також ми пояснювали, як саме має здійснюватися розрахунок та розміри виплат, зокрема у разі звільнення за власним бажанням.

Київ робота фестиваль ВДНГ працівники вакансії

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:18 Як військовому отримати виплати за поранення — пояснення адвоката

18:15 Допомагали скасувати розшук — в Одесі затримали правоохоронців

18:08 Переведення годинників 2025 — коли це потрібно зробити

18:05 Канада та Франція посприяють надійним гарантіям безпеки Україні

17:50 Борги у 2025 році — за яку суму можуть накласти арешт на майно

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

Text

17:50 Екстрене звернення Макрона щодо війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

17:41 У Києві пройде "Фестиваль кар’єри" — хто представить вакансії

17:40 У справі вбивства Ганула в Одесі багато символізму — аналітики

17:36 Виплати не для всіх — яку держдопомогу не завжди дають українцям

17:34 В Укргідрометцентрі попередили про сніг і до -14°С завтра

18:18 Як військовому отримати виплати за поранення — пояснення адвоката

18:15 Допомагали скасувати розшук — в Одесі затримали правоохоронців

18:08 Переведення годинників 2025 — коли це потрібно зробити

18:05 Канада та Франція посприяють надійним гарантіям безпеки Україні

17:50 Борги у 2025 році — за яку суму можуть накласти арешт на майно

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

17:41 У Києві пройде "Фестиваль кар’єри" — хто представить вакансії

17:40 У справі вбивства Ганула в Одесі багато символізму — аналітики

17:36 Виплати не для всіх — яку держдопомогу не завжди дають українцям

17:34 В Укргідрометцентрі попередили про сніг і до -14°С завтра

17:25 Суші-бар у метро — кияни влаштували перекус прямо у вагоні

16:20 Чи буде кінець Орбану — як Мадяр в Угорщині збирає опозицію

06:40 Золото постійно дорожчає — як заробити на дорогоцінних металах

06:22 ВЛК можна пройти без участі ТЦК — де, як і коли

16 березня 2025

06:40 Латунь дивує ціною — пункти приймання брухту оновили тарифи

06:34 Економіка, демографія та відбудова — погляд на виклики війни

06:22 Хто має право на відстрочку у 2025 році — детальний список

06:03 Військовий РФ розповів про війну проти України

15 березня 2025

10:15 Нова гонка озброєнь — головні бенефіціари та що буде з євро

06:40 В Україні дорожчає алюміній — оновлені ціни на кольорові метали

06:33 Одеса про майбутнє в ЄС — перешкоди та надії

Text

17:50 Екстрене звернення Макрона щодо війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:30 Голова МЗС Британії виступає у парламенті щодо України — онлайн

Text

13:00 На що Україна не погодиться у переговорах з РФ — ефір День.LIVE

Text

07:14 Як зміна керівництва Генштабу вплине на війну — Ранок.LIVE

16 березня 2025
Text

13:46 Що буде під час перемир'я з РФ — Зеленський розкрив деталі

14 березня 2025
Text

18:30 Пресконференція міністрів країн G7 в Канаді — прямий ефір

Text

17:50 Вступ України до НАТО більше не розглядається — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Чи скасують в Україні воєнний стан — ефір День.LIVE

Text

08:45 Рустем Умєров прибув до Іспанії на переговори — прямий ефір

Text

08:01 Екстрене звернення Зеленського щодо перемир'я — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:12 Вартість яєць злетіла в космос — що сталося з цінами в АТБ

13 березня 2025

12:10 Проблемний номінал — що мають знати власники купюр євро

4 березня 2025

16:05 Без права на обмін — у кого можуть конфіскувати долари

6 березня 2025

13:53 Пакет допомоги на 20 млрд євро — деякі країни ЄС виступили проти

7 березня 2025

08:50 Тариф на газ із 1 квітня — хто заплатить додатково 900 грн

5 березня 2025

08:50 Українцям озвучили тарифи на світло та газ з 1 травня

10 березня 2025

06:16 Сирна запіканка, як суфле — сподобається і дітям, і дорослим

15 березня 2025

03:57 Квартира і прописка — що треба знати, щоб не втратити майно

6 березня 2025

08:00 Німеччина виплатить українцям до 4,3 тис. доларів — деталі

12 березня 2025

06:11 Заміна сирникам — готується набагато простіше з 250 г сиру