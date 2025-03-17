Фестиваль кар’єри на ВДНГ у Києві відбудеться з 22 по 25 травня — хто представить вакансії для роботи в Україні

Територія Національного комплексу "Експоцентр України". Фото: пресслужба ВДНГ

У Києві з 22 по 25 травня на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ) відбудеться "Фестиваль кар’єри" — масштабний захід, що об’єднає роботодавців, освітні заклади та кар’єрних експертів. Організаторами виступають Work.ua та сам виставковий центр, а вхід для всіх охочих буде безкоштовним.

Про це повідомили у пресслужбі ВДНГ.

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Хто представить вакансії

На фестивалі будуть представлені компанії із різних галузей — від ритейлу та агросектору до енергетики, індустрії гостинності та освіти. Вони покажуть актуальні вакансії, організують майстер-класи, воркшопи та інтерактивні демонстрації, щоб допомогти шукачам роботи краще познайомитися з професіями та знайти нові кар’єрні можливості.

Наприклад, АЗС ОККО проведе швидкі співбесіди, кар’єрні тести та сесії запитань і відповідей із рекрутерами. Київський авіаційний інститут запропонує безкоштовні інженерні практикуми та знайомство з моделями літаків. А агрохолдинг Kernel дозволить відвідувачам власноруч протестувати агроприлади та дізнатися більше про різні зразки ґрунту й зерна.

Серед учасників також будуть "Сільпо", "Фора", "Фокстрот", "Укрзалізниця", 1+1 media, "Нафтогаз", UKRNAFTA, Comfy, ДТЕК, Ощадбанк, "Нібулон", а також освітні установи та благодійні організації. Деякі компанії готові проводити співбесіди та розглядати кандидатів для працевлаштування прямо на місці.

Програма фестивалю включає понад 150 заходів — лекції підприємців і кар’єрних консультантів, презентації компаній, швидкі співбесіди, нетворкінг, кар’єрні консультації, профорієнтаційні сесії та практичні заняття з написання резюме й мотиваційних листів.

Раніше ми розповідали, яка відповідальність передбачена для підприємств та компаній за перепрацювання громадянами годин у понад встановлену тривалість робочого часу.

Також ми пояснювали, як саме має здійснюватися розрахунок та розміри виплат, зокрема у разі звільнення за власним бажанням.