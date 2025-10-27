Видео
Главная Актуально В Киеве пройдет лекция для ветеранов, переживших ампутацию

В Киеве пройдет лекция для ветеранов, переживших ампутацию

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 18:12
обновлено: 18:12
В Киеве состоится лекция и воркшоп для ветеранов, переживших ампутацию
Лекция и воркшоп для ветеранов, переживших ампутацию

Для военных возвращение к гражданской жизни — это начало нового этапа, в котором надо искать новые возможности и цели. В Украине на сегодня насчитывается более 1,2 миллиона ветеранов, большинство из них уже возвращаются на рынок труда. Но найти работу с достойными условиями и зарплатой является одним из основных вызовов для ветеранов после сложных ранений, в частности, потери конечностей.

30 октября в центре ортезирования и протезирования MCOP Украина состоится открытая дискуссия и воркшоп на тему "Жизнь после ранения: как найти новые смыслы в работе. Практические советы и реальные кейсы" в рамках ежемесячной группы поддержки для пациентов. На встречу приглашаются ветераны после ранений и потери конечностей, и их семьи.

Читайте также:

О событии

По случаю Всемирного дня жизни хотим подчеркнуть, что после ранения и потери конечности жизнь не заканчивается и не становится на паузу. Она начинает другой цикл — с поддержкой, верой в себя, новыми ценностями и целью.

Одним из основных аспектов комфортной и полноценной жизни является возможность устроиться на работу. Качественное протезирование и адаптация открывает такие горизонты для ветеранов, переживших ампутацию. Чтобы поддержать защитников, которые сейчас в поиске самореализации в гражданской жизни, MCOP Украина инициирует открытую лекцию-дискуссию + воркшоп на тему "Жизнь после ранения: как найти новые смыслы в работе. Практические советы и реальные кейсы".

Своим личным опытом с защитниками поделится ветеран 3 ОШБр — Глеб Кравченко. После ранения и потери нижней конечности, благодаря высокотехнологичному протезированию, защитник смог вернуться к работе, и сейчас — он руководитель отдела рекрутинга в miltech-компании — Airlogix. Глеб расскажет, почему ветеран — это ценный работник с уникальными навыками, опытом и ответственностью.

Также среди спикеров:

  • Андрей Петрук, директор центра протезирования MCOP Украина.
  • Алена Скорзова, заместитель директора Департамента реализации политики занятости Государственной службы занятости
  • Елена Николаенко, президент фонда Future for Ukraine в США.

Модерировать дискуссию будет украинский телеведущий, ведущий Новини.LIVE — Павел Ковальчук.

Во время дискуссии поговорим о следующем:

  • как вернуться к гражданской работе после войны и ранения;
  • как восстановить уверенность после ранения и потери конечности;
  • как освоить новую профессию, начать с нуля и где искать обучение\курсы;
  • что ждет ветеранов на рынке труда? Какие есть вакансии и какое вознаграждение предлагают?
  • какие существуют государственные программы для поддержки ветеранов в возвращении к работе;
  • как получить государственную поддержку в трудоустройстве;
  • на сколько бизнес готов принимать на работу ветеранов после ранения и что уже делают компании, чтобы быть ветеран-френдли.

Также по завершению лекционной части ветеранов ждет практическая часть — воркшоп, на котором участники узнают, как составить привлекательное для работодателей резюме, даже если нет никакого опыта кроме военного.

Для ветеранов участие в мероприятии бесплатное! Предварительная регистрация обязательна, через гугл-форму — АНКЕТА РЕГИСТРАЦИИ.

Также возможна регистрация по телефону: +380979745996, администратор MCOP Украина Владислав.

Дата и время проведения: 30.10.2025 года, начало в 15:00.

Место проведения: г. Киев, ул. Казимира Малевича, 86Д.

Продолжительность: 1,5-2 часа

Аккредитация для СМИ: 097 698 53 13 Елена, или в Телеграм @MCOP_Ukraine_Press

Информационная справка

Центр MCOP более 20 лет обеспечивает высокотехнологичное протезирование и программу адаптации для людей с потерянными конечностями, чтобы помочь вернуть движение, уверенность и опоры в жизни после ампутации. С начала полномасштабной войны MCOP обеспечил протезирование и восстановление в своих центрах в США для почти 100 украинских защитников со сложными случаями ампутаций. С марта центр начал свою работу и в Украине в тестовом режиме. Благодаря помощи специалистов MCOP украинские ветераны смогли вернуться к привычной жизни, хобби, найти работу и создать семью.

Кроме протезирования и восстановления в центре MCOP Украина проводятся ежемесячные бесплатные группы поддержки для ветеранов с потерянными конечностями. Встречи проходят в формате лекции и могут сочетаться со спортивными развлечениями. Ветераны с потерянными конечностями общаются на волнующие темы, получают полезную информацию и поддержку сообщества, а также участвуют в адаптивных спортивных мероприятиях (сапбординг, вейкбординг, лыжи и т.д.). Такие группы поддержки для ветеранов в MCOP Украина являются открытой площадкой для различных форматов мероприятий, призванных помочь нашим защитникам, которые потеряли конечности в ходе войны.

Киев война украинцы Украина ветераны
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
