У Києві відбудеться лекція та воркшоп для ветеранів, які пережили ампутацію

Лекція та воркшоп для ветеранів, які пережили ампутацію

Для військових повернення до цивільного життя — це початок нового етапу, в якому треба шукати нові можливості та цілі. В Україні на сьогодні налічується понад 1,2 мільйона ветеранів, більшість з них вже повертаються на ринок праці. Але знайти роботу з гідними умовами та зарплатою є одним з основних викликів для ветеранів після складних поранень, зокрема, втрати кінцівок.

30 жовтня в центрі ортезування та протезування MCOP Україна відбудеться відкрита дискусія та воркшоп на тему "Життя після поранення: як знайти нові сенси у роботі. Практичні поради та реальні кейси" в межах щомісячної групи підтримки для пацієнтів. На зустріч запрошуються ветерани після поранень та втрати кінцівок, та їхні родини.

Про подію

З нагоди Всесвітнього дня життя хочемо наголосити, що після поранення та втрати кінцівки життя не закінчується і не стає на паузу. Воно починає інший цикл — з підтримкою, вірою в себе, новими цінностями та метою.

Одним з основних аспектів комфортного та повноцінного життя є можливість влаштуватися на роботу. Якісне протезування та адаптація відкриває такі горизонти для ветеранів, які пережили ампутацію. Щоб підтримати захисників, які зараз у пошуку самореалізації у цивільному житті, MCOP Україна ініціює відкриту лекцію-дискусію + воркшоп на тему “Життя після поранення: як знайти нові сенси у роботі. Практичні поради та реальні кейси”.

Своїм особистим досвідом із захисниками поділиться ветеран 3 ОШБр - Гліб Кравченко. Після поранення та втрати нижньої кінцівки, завдяки високотехнологічному протезуванню, захисник зміг повернутися до роботи, і нині — він керівник відділу рекрутингу в miltech-компанії — Airlogix. Гліб розповість, чому ветеран – це цінний працівник з унікальними навичками, досвідом та відповідальністю.

Також серед спікерів:

Андрій Петрук, директор центру протезування MCOP Україна.

Альона Скорзова, заступник директора Департаменту реалізації політики зайнятості Державної служби зайнятості

Олена Ніколаєнко, президентка фонду Future for Ukraine у США.

Модеруватиме дискусію український телеведучий, ведучий Новини.LIVE — Павло Ковальчук.

Під час дискусії поговоримо про наступне:

як повернутися до цивільної роботи після війська та поранення;

як відновити впевненість після поранення та втрати кінцівки;

як опанувати нову професію, почати з нуля та де шукати навчання\курси;

що чекає на ветеранів на ринку праці? Які є вакансії та яку винагороду пропонують?

які існують державні програми для підтримки ветеранів у поверненні до роботи;

як отримати державну підтримку у працевлаштуванні;

на скільки бізнес готовий приймати на роботу ветеранів після поранення та що вже роблять компанії, аби бути ветеран-френдлі.

Також по завершенню лекційної частини на ветеранів чекає практична частина — воркшоп, на якому учасники дізнаються, як скласти привабливе для роботодавців резюме, навіть якщо немає жодного досвіду окрім військового.

Для ветеранів участь у заході безоплатна! Попередня реєстрація обов’язкова, через гугл-форму — АНКЕТА РЕЄСТРАЦІЇ.

Також можлива реєстрація за телефоном: +380979745996, адміністратор MCOP Україна Владислав.

Дата та час проведення: 30.10.2025 року, початок о 15:00.

Місце проведення: м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86Д.

Тривалість: 1,5–2 години

Акредитація для ЗМІ: 097 698 53 13 Олена, або в Телеграм @MCOP_Ukraine_Press

Інформаційна довідка

Центр MCOP понад 20 років забезпечує високотехнологічне протезування та програму адаптації для людей з втраченими кінцівками, щоб допомогти повернути рух, впевненість та опори у житті після ампутації. Від початку повномасштабної війни MCOP забезпечив протезування та відновлення у своїх центрах в США для майже 100 українських захисників зі складними випадками ампутацій. З березня центр розпочав свою роботу й в Україні у тестовому режимі. Завдяки допомозі фахівців MCOP українські ветерани змогли повернутися до звичного життя, хобі, знайти роботу та створити сім’ю.

Окрім протезування та відновлення у центрі MCOP Україна проводяться щомісячні безоплатні групи підтримки для ветеранів з втраченими кінцівками. Зустрічі проходять у форматі лекції та можуть поєднуватися зі спортивними розвагами. Ветерани з втраченими кінцівками спілкуються на теми, що турбують, отримують корисну інформацію та підтримку спільноти, а також беруть участь в адаптивних спортивних заходах (сапбординг, вейкбординг, лижі тощо). Такі групи підтримки для ветеранів у MCOP Україна є відкритим майданчиком для різних форматів заходів, покликаних допомогти нашим захисникам, які втратили кінцівки у ході війни.