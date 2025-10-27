Відео
Україна
У Києві пройде лекція для ветеранів, які пережили ампутацію

У Києві пройде лекція для ветеранів, які пережили ампутацію

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 18:12
Оновлено: 18:12
У Києві відбудеться лекція та воркшоп для ветеранів, які пережили ампутацію
Лекція та воркшоп для ветеранів, які пережили ампутацію

Для військових повернення до цивільного життя — це початок нового етапу, в якому треба шукати нові можливості та цілі. В Україні на сьогодні налічується понад 1,2 мільйона ветеранів, більшість з них вже повертаються на ринок праці. Але знайти роботу з гідними умовами та зарплатою є одним з основних викликів для ветеранів після складних поранень, зокрема, втрати кінцівок. 

30 жовтня в центрі ортезування та протезування MCOP Україна відбудеться відкрита дискусія та воркшоп на тему "Життя після поранення: як знайти нові сенси у роботі. Практичні поради та реальні кейси" в межах щомісячної групи підтримки для пацієнтів. На зустріч запрошуються ветерани після поранень та втрати кінцівок, та їхні родини.

Читайте також:

Про подію

З нагоди Всесвітнього дня життя хочемо наголосити, що після поранення та втрати кінцівки життя не закінчується і не стає на паузу. Воно починає інший цикл —  з підтримкою, вірою в себе, новими цінностями та метою. 

Одним з основних аспектів комфортного та повноцінного життя є можливість влаштуватися на роботу. Якісне протезування та адаптація відкриває такі горизонти для ветеранів, які пережили ампутацію. Щоб підтримати захисників, які зараз у пошуку самореалізації у цивільному житті, MCOP Україна ініціює відкриту лекцію-дискусію + воркшоп на тему “Життя після поранення: як знайти нові сенси у роботі. Практичні поради та реальні кейси”. 

Своїм особистим досвідом із захисниками поділиться ветеран 3 ОШБр - Гліб Кравченко. Після поранення та втрати нижньої кінцівки, завдяки високотехнологічному протезуванню, захисник зміг повернутися до роботи, і  нині — він керівник відділу рекрутингу в miltech-компанії — Airlogix. Гліб розповість, чому ветеран – це цінний працівник з унікальними навичками, досвідом та відповідальністю. 

Також серед спікерів: 

  • Андрій Петрук, директор центру протезування MCOP Україна. 
  • Альона Скорзова, заступник директора Департаменту реалізації політики зайнятості Державної служби зайнятості
  • Олена Ніколаєнко, президентка фонду Future for Ukraine у США. 

Модеруватиме дискусію український телеведучий, ведучий Новини.LIVE — Павло Ковальчук. 

Під час дискусії поговоримо про наступне: 

  • як повернутися до цивільної роботи після війська та поранення; 
  • як відновити впевненість після поранення та втрати кінцівки;
  • як опанувати нову професію, почати з нуля та де шукати навчання\курси; 
  • що чекає на ветеранів на ринку праці? Які є вакансії та яку винагороду пропонують? 
  • які існують державні програми для підтримки ветеранів у поверненні до роботи;
  • як отримати державну підтримку у працевлаштуванні; 
  • на скільки бізнес готовий приймати на роботу ветеранів після поранення та що вже роблять компанії, аби бути ветеран-френдлі.

Також по завершенню лекційної частини на ветеранів чекає практична частина — воркшоп, на якому учасники дізнаються, як скласти привабливе для роботодавців резюме, навіть якщо немає жодного досвіду окрім військового.  

Для ветеранів участь у заході безоплатна! Попередня реєстрація обов’язкова, через гугл-форму — АНКЕТА РЕЄСТРАЦІЇ.

Також можлива реєстрація за телефоном: +380979745996, адміністратор MCOP Україна Владислав. 

Дата та час проведення: 30.10.2025 року, початок о 15:00. 

Місце проведення: м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86Д.

Тривалість: 1,5–2 години

Акредитація для ЗМІ: 097 698 53 13 Олена, або в Телеграм @MCOP_Ukraine_Press

Інформаційна довідка

Центр MCOP понад 20 років забезпечує високотехнологічне протезування та програму адаптації для людей з втраченими кінцівками, щоб допомогти повернути рух, впевненість та опори у житті після ампутації. Від початку повномасштабної війни MCOP забезпечив протезування та відновлення у своїх центрах в США для майже 100 українських захисників зі складними випадками ампутацій. З березня центр розпочав свою роботу й в Україні у тестовому режимі.  Завдяки допомозі фахівців MCOP українські ветерани змогли повернутися до звичного життя, хобі, знайти роботу та створити сім’ю. 

Окрім протезування та відновлення у центрі MCOP Україна проводяться щомісячні безоплатні групи підтримки для ветеранів з втраченими кінцівками. Зустрічі проходять у форматі лекції та можуть поєднуватися зі спортивними розвагами. Ветерани з втраченими кінцівками спілкуються на теми, що турбують, отримують корисну інформацію та підтримку спільноти, а також беруть участь в адаптивних спортивних заходах (сапбординг, вейкбординг, лижі тощо). Такі групи підтримки для ветеранів у MCOP Україна є відкритим майданчиком для різних форматів заходів, покликаних допомогти нашим захисникам, які втратили кінцівки у ході війни. 

Київ війна українці Україна ветерани
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
