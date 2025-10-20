Украинский Женский Конгресс-2025 — где и когда состоится

Украинский Женский Конгресс. Фото: womenua.today

В Киеве 23 октября состоится Украинский Женский Конгресс-2025. Это главная платформа страны, которая формирует повестку дня в гендерной сфере.

Украинский Женский Конгресс-2025

Известно, что нынешний Конгресс пройдет под лозунгом "Смелость быть собой" и будет посвящен историям женщин, чья смелость ежедневно меняет Украину.

Программа предусматривает четыре дискуссионные платформы:

Смелость быть первыми — о молодежи, инновациях и технологиях;

Смелость быть видимыми — о женщинах в общинах и бизнесе;

Смелость быть во власти — о политическом участии и лидерстве;

Смелость быть разными — о многообразии и инклюзии.

Во время Конгресса состоится также объявление победительницы Награды имени Мэри О'Хейген, которую ежегодно вручает Украинский Женский Конгресс. В УЖК намекнули, что в этом году Отличительный знак получит женщина с самым теплым позывным в Вооруженных силах Украины.

"В этом году наш Конгресс состоится под лозунгом "Смелость быть собой". Победительница нашего Отличительного знака именно такая — смелая, и ее смелость ведет за собой других. Поэтому не пропустите трансляцию Украинского Женского Конгресса 23 октября!" — отметила соучредитель и директор Конгресса Светлана Войцеховская.

В то же время соучредитель УЖК, народный депутат Майя Ионова отметила, что они хотят, чтобы во время Конгресса истории смелых женщин стали видимыми. Ведь именно эти истории ежедневно меняют страну, вдохновляют на новые свершения и дают ролевые модели для молодежи.

"Смелость быть собой — это истории женщин, которые живут, работают и берут на себя ответственность, несмотря на войну. Это также смелость помогать другим быть смелыми", — добавила соучредитель Конгресса, вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

Организаторы обещают секретных гостей и неожиданные форматы выступлений, которые станут частью нынешней программы.

Украинский Женский Конгресс-2025 состоится в офлайн и онлайн форматах. Прямая трансляция будет доступна с 10:00 в четверг, 23 октября, на официальном сайте УЖК, YouTube-канале (на украинском и английском языках) и Facebook-странице Конгресса.

Украинский Женский Конгресс — это уникальная национальная площадка для продвижения политики равенства в Украине. Основан в 2017 году. Благодаря деятельности Конгресса в Украине был, в частности, отменен запрет на 450 "мужских" профессий для женщин, принято гендерную квоту на выборах, женщины получили доступ к высшему военному образованию и разрешение занимать боевые офицерские должности.