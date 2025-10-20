Український Жіночий Конгрес-2025 — де та коли відбудеться

Український Жіночий Конгрес. Фото: womenua.today

У Києві 23 жовтня відбудеться Український Жіночий Конгрес-2025. Це головна платформа країни, яка формує порядок денний в гендерній сфері.

Український Жіночий Конгрес-2025

Відомо, що цьогорічний Конгрес пройде під гаслом "Сміливість бути собою" і буде присвячений історіям жінок, чия сміливість щодня змінює Україну.

Програма передбачає чотири дискусійні платформи:

Сміливість бути першими — про молодь, інновації та технології;

Сміливість бути видимими — про жінок у громадах та бізнесі;

Сміливість бути у владі — про політичну участь і лідерство;

Сміливість бути різними — про різноманіття та інклюзію.

Під час Конгресу відбудеться також оголошення переможниці Відзнаки імені Мері О'Хейген, яку щороку вручає Український Жіночий Конгрес. В УЖК натякнули, що цього року Відзнаку отримає жінка з найтеплішим позивним у Збройних силах України.

"Цього року наш Конгрес відбудеться під гаслом "Сміливість бути собою". Переможниця нашої Відзнаки саме така — смілива, і її сміливість веде за собою інших. Тож не пропустіть трансляцію Українського Жіночого Конгресу 23 жовтня!" — зазначила співзасновниця і директорка Конгресу Світлана Войцеховська.

Водночас співзасновниця УЖК, народна депутатка Мая Іонова наголосила, що вони хочуть, аби під час Конгресу історії сміливих жінок стали видимими. Адже саме ці історії щодня змінюють країну, надихають на нові звершення і дають рольові моделі для молоді.

"Сміливість бути собою — це історії жінок, які живуть, працюють і беруть на себе відповідальність, попри війну. Це також сміливість допомагати іншим бути сміливими", — додала співзасновниця Конгресу, віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк.

Організатори обіцяють секретних гостей і несподівані формати виступів, які стануть частиною цьогорічної програми.

Український Жіночий Конгрес-2025 відбудеться в офлайн та онлайн форматах. Пряма трансляція буде доступна з 10:00 у четвер, 23 жовтня, на офіційному сайті УЖК, YouTube-каналі (українською та англійською мовами) та Facebook-сторінці Конгресу.

Український Жіночий Конгрес — це унікальний національний майданчик для просування політики рівності в Україні. Заснований у 2017 році. Завдяки діяльності Конгресу в Україні було, зокрема, скасовано заборону на 450 "чоловічих" професій для жінок, ухвалено гендерну квоту на виборах, жінки отримали доступ до вищої військової освіти та дозвіл обіймати бойові офіцерські посади.