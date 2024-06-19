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В Киеве стартует грантовая программа для молодых художников — кто сможет принять участие

19 июня 2024 19:13
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Улинец Юлия
редактор
"Ты и Киев": грантовая программа для молодых художников от "ТиКиев"
Киевская галерея. Фото: my-kiev.com
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Редакция "ТиКиїв" приглашает молодых художников этим летом поучаствовать в грантовой программе "Ти і Київ". Программа направлена на поддержку молодых художников в области видеопродакшена, фотографии и графического дизайна.

Об этом сообщают на сайте издания в среду, 19 июня.

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Фото: коллаж "ТиКиїв"

Кто сможет принять участие в программе

Организаторы программы говорят, что принять участие в программе можно вдохновляющимся нашей столицей, стремиться внести культурный вклад в историю Киева, хочет снять видео, создать фотопроект или изобразить любимый город с помощью разных видов искусств.

Программа предоставит молодому художнику финансовую и менторскую поддержку для реализации творческих проектов. В частности:

— 50 000 грн получит финалист программы на создание календаря с коллажами и фирменной почтовой марки на 2025 год.

Прием заявок заявок с 19.06.2024 года.

— 50 000 грн получит финалист программы на создание фотопроекта.

Прием заявок с 01.08.2024 года.

— 100 000 грн получит финалист программы на создание короткометражного видео.

Прием заявок с 16.09.2024 года.

Также талантливых художников ожидают дополнительные гранты на сумму 60 000 грн для реализации творческих проектов.

На конкурсной основе команда "ТиКиїв" выберет участников, которые получат гранты на реализацию своих творческих идей и смогут создать крутой продукт в сотрудничестве с признанными мастерами в разных сферах искусства.

Программа продлится с 19 июня по 1 ноября 2024 года.

В ней могут принять участие граждане Украины от 18 до 35 лет.

С 19 июня 2024 года стартует Программа №1, направленная на создание дизайн-макета календаря с коллажами на 2025 год и фирменной почтовой марки.

Чтобы узнать подробнее об этапах программы, экспертном жюри и подать заявку, нужно перейти по ссылке. Кроме того, за обновлениями можно следить в Telegram-канале.

Напомним, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали о старте новой грантовой программы благодаря поддержке, оказанной через Бюро по вопросам гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию (USAID). В ее рамках можно получить 5 тысяч долларов.

К слову, бизнес до конца июня 2024 может получить финансовую помощь от EU4Business. Деньги можно направить на развитие экспорта и инноваций.

Также сообщалось, что пострадавшие от войны в ряде регионов могут оформить денежную помощь от французской организации ACTED. Один человек может получить 6,6 тысяч гривен.

Киев
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