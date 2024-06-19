"Ти та Київ": грантова програма для молодих митців від "ТиКиїв"

Київська галерея. Фото: my-kiev.com

Редакція "ТиКиїв" запрошує молодих митців цього літа взяти участь у грантовій програмі "Ти та Київ". Програма спрямована на підтримку молодих митців у сферах відеопродакшену, фотографії та графічного дизайну.

Про це повідомляють на сайті видання у середу, 19 червня.

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Фото: колаж "ТиКиїв"

Хто зможе взяти участь у програмі

Організатори програми кажуть, що взяти участь у програмі можна тим, хто надихається нашою столицею, прагне зробити культурний внесок в історію Києва, хоче зняти відео, створити фотопроєкт або зобразити улюблене місто за допомогою різних видів мистецтв.

Програма надасть молодому митцю фінансову та менторську підтримку для реалізації творчих проєктів. Зокрема:

— 50 000 грн отримає фіналіст програми на створення календаря з колажами та фірмової поштової марки на 2025 рік.

Прийом заявок заявок з 19.06.2024 року.

— 50 000 грн отримає фіналіст програми на створення фотопроєкту.

Прийом заявок з 01.08.2024 року.

— 100 000 грн отримає фіналіст програми на створення короткометражного відео.

Прийом заявок з 16.09.2024 року.

Також найталановитіших митців чекають додаткові гранти на суму 60 000 грн для втілення творчих проєктів.

На конкурсних засадах команда "ТиКиїв" обере учасників, які отримають гранти на реалізацію своїх творчих ідей та зможуть створити крутий продукт у співпраці з визнаними майстрами в різних галузях мистецтва.

Програма триватиме з 19 червня по 1 листопада 2024 року.

У ній можуть взяти участь громадяни України віком від 18 до 35 років.

З 19 червня 2024 року стартує Програма №1, спрямована на створення дизайн-макета календаря з колажами на 2025 рік та фірмової поштової марки.

Щоб дізнатися детальніше про етапи програми, експертне журі та подати заявку, потрібно перейти за посиланням. Крім того, за оновленнями можна слідкувати в Telegram-каналі.

Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли про старт нової грантової програми завдяки підтримці, наданій через Бюро з питань гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). В її рамках можна отримати 5 тисяч доларів.

До слова, бізнес до кінця червня 2024 року може отримати фінансову допомогу від EU4Business. Гроші можна спрямувати на розвиток експорту та інновацій.

Також повідомлялося, що у низці регіонів люди, які постраждали від війні, можуть оформити грошову допомогу від французької організації ACTED. Одна людина може отримати 6,6 тис. гривень.