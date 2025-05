В Киеве стартует забег в поддержку бойцов "Go to the Future"

Забег в поддержку бойцов. Фото: Go to the Future

8 июня 2025 года, на территории ВДНХ (Urban Park) в Киеве состоится уже второй благотворительный забег "Go to the Future" по инициативе фонда Future for Ukraine. Событие объединит военных с протезами, звезд шоубизнеса, лидеров мнений, параспортсменов, профессиональных бегунов и всех неравнодушных для поддержки раненых защитников и их социальной интеграции. Генеральный партнер Medical Center Orthotics & Prosthetics — ведущий международный центр протезирования в Украине.

Когда: 8 июня 2025 года, суббота

Где: ВДНХ (Urban Park), Киев

К участию приглашаются: ветераны, которые прошли протезирование конечностей, профессиональные бегуны, паралимпийцы, люди на креслах колесных, известные украинские деятели и лидеры мнений, и все желающие.

Бежать можно на ВДНХ или онлайн из любого уголка мира.

Главная цель забега — привлечь внимание к потребностям ветеранов после ампутации и собрать средства на протезирование тех, кто потерял конечности.

Программа мероприятия

08:00 - 09:30 — регистрация участников, выдача стартовых наборов с 8:30.

09:30 - 10:15 — командная "Эстафета единства" с участием военных с протезами, звезд и лидеров мнений.

10:30 - 11:30 — забеги на 5 км и 2 км для всех желающих.

После забега все участники будут награждены медалями.

Стартовые наборы можно получить в день забега с 8:30 в стартовом городке на ВДНХ или заблаговременно по указанным адресам (адреса локаций доступны при регистрации).

Онлайн-участие в забеге

Бежать можно из любого уголка мира: в городе, селе, парке, на набережной или беговой дорожке.

Вы самостоятельно выбираете дистанцию. Главное — это участие!

Онлайн-регистрация на сайте или по ссылке.

Корпоративное участие

К участию приглашаются представители бизнеса, профсоюзов, госструктур и других организаций. Чтобы принять участие командой регистрируйтесь по ссылке.

По вопросам корпоративного участия писать: n.arzamastseva@ffu.foundation.

Контакты для медиа и регистрации

Сайт мероприятия: https://ffu.foundation/go-to-the-future

Онлайн-регистрация: регистрация участников

Для медиа +38 097 698 53 13 (Елена Ровенчук) или @FFU_Go_to_the_future

"Go to the Future" — это не просто забег. Ваше участие и достижения — возможность поблагодарить наших защитников и поддержать их на пути к новой жизни с протезом. Регистрируйтесь уже сегодня! Покажем объединенную поддержку героям!