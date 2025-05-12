У Києві стартує забіг на підтримку бійців "Go to the Future"

Забіг на підтримку бійців. Фото: Go to the Future

8 червня 2025 року, на території ВДНГ (Urban Park) у Києві відбудеться вже другий благодійний забіг "Go to the Future" за ініціативи фонду Future for Ukraine. Подія об’єднає військових із протезами, зірок шоубізнесу, лідерів думок, параспортсменів, професійних бігунів і всіх небайдужих задля підтримки поранених захисників та їхньої соціальної інтеграції. Генеральний партнер Medical Center Orthotics & Prosthetics — провідний міжнародний центр протезування в Україні.

Коли: 8 червня 2025 року, субота

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Де: ВДНГ (Urban Park), Київ

До участі запрошуються: ветерани, які пройшли протезування кінцівок, професійні бігуни, паралімпійці, люди на кріслах колісних, відомі українські діячі та лідери думок, та всі охочі.

Бігти можна на ВДНГ або онлайн з будь-якого куточка світу.

Головна мета забігу — привернути увагу до потреб ветеранів після ампутації та зібрати кошти на протезування тих, хто втратив кінцівки.

Програма заходу

08:00 – 09:30 — реєстрація учасників, видача стартових наборів з 8:30.

09:30 – 10:15 — командна "Естафета єдності" за участі військових з протезами, зірок та лідерів думок.

10:30 – 11:30 — забіги на 5 км і 2 км для всіх охочих.

Після забігу всі учасники будуть нагороджені медалями.

Стартові набори можна отримати в день забігу з 8:30 у стартовому містечку на ВДНГ або завчасно за зазначеними адресами (адреси локацій доступні при реєстрації).

Онлайн-участь

Бігти можна з будь-якого куточка світу: у місті, селі, парку, на набережній чи біговій доріжці.

Ви самостійно обираєте дистанцію. Головне — це участь!

Онлайн-реєстрація на сайті або за посиланням.

Корпоративна участь

До участі запрошуються представники бізнесу, профспілок, держструктур та інших організацій. Щоб взяти участь командою реєструйтеся за посиланням.

З питань корпоративної участі писати: n.arzamastseva@ffu.foundation.

Контакти для медіа та реєстрації

Сайт заходу: https://ffu.foundation/go-to-the-future

Онлайн-реєстрація: реєстрація учасників

Для медіа +38 097 698 53 13 (Олена Ровенчук) або @FFU_Go_to_the_future

"Go to the Future" — це не просто забіг. Ваша участь та досягнення — можливість подякувати нашим захисникам і підтримати їх на шляху до нового життя з протезом. Реєструйтеся вже сьогодні! Покажемо об’єднану підтримку героям!