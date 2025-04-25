CHORNOBYL FORUM 2025 состоится в Киеве — анонс

Чернобыльская атомная электростанция. Фото: УНИАН

Накануне годовщины Чернобыльской катастрофы в столице состоится CHORNOBYL FORUM 2025. Европейский университет в третий раз собирает ведущих украинских ученых, экспертов, исследователей и ликвидаторов. В центре разговора — состояние Зоны Отчуждения, новые угрозы и экоцид как оружие против Украины.

Сообщают Новини.LIVE со ссылкой на анонс.

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25 апреля международный форум состоится в Музее истории города Киева в 16:00. Вход — по регистрации. В фокусе внимания ученых будут дискуссии о состоянии Зоны Отчуждения, о новых угрозах, вызванных войной, об экоциде как оружии и о возможных путях восстановления и защиты будущего.

"Сегодня Чернобыль — это не только о прошлом. Это о будущем Украины, ее экосистем, памяти, науки и безопасности. И это будущее напрямую зависит от того, как мы умеем говорить правду, слышать экспертов и принимать решения", — отмечает инициатор форума Валерий Коршунов.

CHORNOBYL FORUM 2025. Фото: анонс

Параллельно с форумом также проходит выставка, посвященная годовщине Чернобыльской трагедии, Представлены экспонаты украинских и международных художников, которые исследуют взаимодействие между человеком, природой и технологией. В частности, видеоарт, живопись, виртуальная реальность и саундарт, с особым акцентом на VR и AR опыты.

Напомним, самое большое стадо оленей зафиксировали в Чернобыле. Также там установили новую солнечную электростанцию.