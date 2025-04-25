CHORNOBYL FORUM 2025 відбудеться у Києві — анонс

У Києві відбудеться CHORNOBYL FORUM — війна і екоцид
Напередодні річниці Чорнобильської катастрофи у столиці відбудеться CHORNOBYL FORUM 2025. Європейський університет втретє збирає провідних українських науковців, експертів, дослідників і ліквідаторів. У центрі розмови — стан Зони Відчуження, нові загрози та екоцид як зброю проти України.
Повідомляють Новини.LIVE з посиланням на анонс.
Киян запрошують на CHORNOBYL FORUM 2025
25 квітня міжнародний форум відбудеться в Музеї історії міста Києва о 16:00. Вхід - за реєстрацією. Вхід — за реєстрацією. У фокусі уваги науковців будуть дискусії про стан Зони Відчуження, про нові загрози, спричинені війною, про екоцид як зброю і про можливі шляхи відновлення та захисту майбутнього.
"Сьогодні Чорнобиль — це не лише про минуле. Це про майбутнє України, її екосистем, памʼяті, науки і безпеки. І це майбутнє прямо залежить від того, як ми вміємо говорити правду, чути експертів і приймати рішення", — зазначає ініціатор форуму Валерій Коршунов.
Паралельно з форумом також триває виставка, присвячена річниці Чорнобильської трагедії, Представлені експонати українських та міжнародних митців, які досліджують взаємодію між людиною, природою та технологією. Зокрема, відеоарт, живопис, віртуальна реальність і саундарт, з особливим акцентом на VR та AR досвіди.
Нагадаємо, найбільше стадо оленів зафіксували в Чорнобилі. Також там встановили нову сонячну електростанцію.
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