Фестиваль "Покоління" в Киеве. Фото: Master Management 360

Киев 12-14 сентября на три дня возвращается в 90-е и 2000-е: на ВДНХ пройдет фестиваль "Покоління", посвященный поп-культуре того времени. В течение трех дней на сцене фестиваля прозвучат самые известные украинские и зарубежные хиты 90-х и 2000-х, Олег Скрипка & "Вопли Видоплясова", первый иностранный хедлайнер NANA DARKMAN, а заключительный день будет посвящен юбилейной программе "30 хитов к 30-летию "Территории А"".

Афиша фестиваля "Покоління". Фото: Master Management 360



"Мы создали "Покоління" как возможность снова прожить эмоции из юности. Хотим, чтобы каждый превратился в школьника или студента 90-х, который собирает фан-постеры и смотрит по М1 клипы. Та же музыка, вижуалы, мода — все мы возвращаем на несколько дней", — говорит соорганизатор фестиваля Роман Жолобак.

Реклама

Читайте также:

Фестиваль "Покоління" в Киеве. Фото: Master Management 360

Фестиваль "Покоління" в Киеве. Фото: Master Management 360

Фестиваль "Покоління" в Киеве. Фото: Master Management 360

Итак, детали программы фестиваля:

12 сентября (пятница):Хедлайнер: Олег Скрипка & "Вопли Видоплясова" — легендарная украинская рок-группа. Концерт объединит их хиты и новые творческие эксперименты, отмечая 40-летие группы.

Афиша фестиваля "Покоління". Фото: Master Management 360

13 сентября (суббота):Хедлайнер: NANA DARKMAN — первый иностранный хедлайнер фестиваля "Покоління", автор мировых хитов, который 13 сентября соединит международные хиты 90-х и 2000-х.

Афиша фестиваля "Покоління". Фото: Master Management 360

14 сентября (воскресенье):Состоится специальный концерт "Территории А", который объединит культовые украинские песни последних трех десятилетий вместе с ее неизменной ведущей и соучредителем Анжеликой Рудницкой. На сцене соберутся легенды и любимые артисты: Руслана, Виктор Павлик, Евгения Власова, Аква Вита, Мария Бурмака, Vlad Darwin, Анна Добрыднева, Aviator, ALEKSEEV, Аурика Ротару, The ВЙО, Константин Гнатенко и многие другие.

Афиша фестиваля "Покоління". Фото: Master Management 360

Афиша фестиваля "Покоління". Фото: Master Management 360

Афиша фестиваля "Покоління". Фото: Master Management 360

На "Покоління" в течение трех дней будет возможность вспомнить, как мы развлекались в 90-х и 2000-х. В геймерской зоне — 8-битные приставки Dendy и Sega, где можно поиграть в "Танчики", Mortal Kombat и поохотиться на уток в Duck Hunt; старые компьютеры и телевизоры. Отдельно - зона настольных игр и несколько теннисных столов; фотозоны, возвращающие в юность, сцена, стилизованная под блоки тетриса.

На фудкорте — блюда от киевских заведений. На маркете — виниловые пластинки, на территории фестиваля — будет работать фотограф с пленочным фотоаппаратом. Также на фестивале будет возможность создать себе футболку с любым принтом — от любимых цитат из песен до года своего рождения.

Фестиваль "Покоління" в Киеве. Фото: Master Management 360

С 2022 года фестиваль имеет благотворительную миссию: в прошлом году команда собрала более 7 млн грн для ВСУ, в этом году сбор направлен на Третью штурмовую бригаду — на оборудование РЭБ.

Приглашаем всех меломанов фестиваля "Покоління" встретиться в Киеве 12-14 сентября 2025 года на ВДНХ, возле 1-го павильона. С 14:00 до 23:00 (пятница — с 16:00).

Билеты: 500 грн/день.

Свободный вход: детям до 12 лет включительно, пенсионерам по возрасту, людям с инвалидностью 1 и 2 группы, военным при наличии УБД.