У Києві відбудеться фестиваль "Покоління" — хто виступатиме

У Києві відбудеться фестиваль "Покоління" — хто виступатиме

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 11:14
"Покоління" у Києві — концерт легендарного Олега Скрипки & ВВ, перший виступ NANA DARKMAN в Україні та 30 хітів до 30-річчя "Території А"
Фестиваль "Покоління" у Києві. Фото: Master Management 360

Київ 12–14 вересня на три дні повертається у 90-ті та 2000-ні: на ВДНГ пройде фестиваль "Покоління", присвячений попкультурі того часу. Протягом трьох днів на сцені фестивалю прозвучать найвідоміші українські та зарубіжні хіти 90-х і 2000-х, Олег Скрипка & "Воплі Відоплясова", перший іноземний хедлайнер NANA DARKMAN, а заключний день буде присвячений ювілейній програмі "30 хітів до 30-річчя "Території А"".

фестиваль "Покоління"
Афіша фестивалю "Покоління". Фото: Master Management 360

"Ми створили "Покоління" як можливість знову прожити емоції з юності. Хочемо, щоб кожен перетворився на школяра або студента 90-х, який збирає фан-постери і дивиться по М1 кліпи. Та сама музика, віжуали, мода — усе ми повертаємо на кілька днів", — каже співорганізатор фестивалю Роман Жолобак.

Читайте також:
фестиваль "Покоління"
Фестиваль "Покоління" у Києві. Фото: Master Management 360
фестиваль "Покоління"
Фестиваль "Покоління" у Києві. Фото: Master Management 360
фестиваль "Покоління"
Фестиваль "Покоління" у Києві. Фото: Master Management 360

Отже, деталі програми фестивалю:

12 вересня (п’ятниця): Хедлайнер: Олег Скрипка & "Воплі Відоплясова" — легендарний український рок-гурт. Концерт поєднає їхні хіти та нові творчі експерименти, відзначаючи 40-річчя гурту.

фестиваль "Покоління"
Афіша фестивалю "Покоління". Фото: Master Management 360

13 вересня (субота): Хедлайнер: NANA DARKMAN — перший іноземний хедлайнер фестивалю "Покоління", автор світових хітів, який 13 вересня поєднає міжнародні хіти 90-х і 2000-х.

фестиваль "Покоління"
Афіша фестивалю "Покоління". Фото: Master Management 360

14 вересня (неділя): Відбудеться спеціальний концерт "Території А", який об’єднає культові українські пісні останніх трьох десятиліть разом із її незмінною ведучою та співзасновницею Анжелікою Рудницькою. На сцені зберуться легенди та улюблені артисти: Руслана, Віктор Павлік, Євгенія Власова, Аква Віта, Марія Бурмака, Vlad Darwin, Анна Добриднєва, Aviator, ALEKSEEV, Ауріка Ротару, The ВЙО, Костянтин Гнатенко та багато інших.

фестиваль "Покоління"
Афіша фестивалю "Покоління". Фото: Master Management 360
фестиваль "Покоління"
Афіша фестивалю "Покоління". Фото: Master Management 360
фестиваль "Покоління"
Афіша фестивалю "Покоління". Фото: Master Management 360

На "Поколінні" впродовж трьох днів буде можливість згадати, як ми розважалися у 90-х і 2000-х. У геймерській зоні 8-бітні приставки Dendy і Sega, де можна пограти у "Танчики", Mortal Kombat і вполювати качок у Duck Hunt; старі комп’ютери й телевізори. Окремо — зона настільних ігор та кілька тенісних столів; фотозони, що повертають у юність, сцена, стилізована під блоки тетрісу.

На фудкорті — страви від київських закладів. На маркеті – вінілові платівки, на території фестивалю працюватиме фотограф із плівковим фотоапаратом. Також на фестивалі буде можливість створити собі футболку з будь-яким принтом — від улюблених цитат із пісень до року свого народження.

фестиваль "Покоління"
Фестиваль "Покоління" у Києві. Фото: Master Management 360

З 2022 року фестиваль має благодійну місію: минулого року команда зібрала понад 7 млн грн для ЗСУ, цього року збір спрямовано на Третю штурмову бригаду – на обладнання РЕБ.

Запрошуємо всіх меломанів фестивалю "Покоління" зустрітися у Києві 12–14 вересня 2025 року на ВДНГ, біля 1-го павільйону. З 14:00 до 23:00 (п’ятниця — з 16:00).

Квитки: 500 грн/день.

Вільний вхід: дітям до 12 років включно, пенсіонерам за віком, людям з інвалідністю 1 та 2 групи, військовим за наявності УБД.

Київ фестиваль Олег Скрипка співак виступ
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
