"Покоління" у Києві — концерт легендарного Олега Скрипки & ВВ, перший виступ NANA DARKMAN в Україні та 30 хітів до 30-річчя "Території А"

У Києві відбудеться фестиваль "Покоління" — хто виступатиме
Київ 12–14 вересня на три дні повертається у 90-ті та 2000-ні: на ВДНГ пройде фестиваль "Покоління", присвячений попкультурі того часу. Протягом трьох днів на сцені фестивалю прозвучать найвідоміші українські та зарубіжні хіти 90-х і 2000-х, Олег Скрипка & "Воплі Відоплясова", перший іноземний хедлайнер NANA DARKMAN, а заключний день буде присвячений ювілейній програмі "30 хітів до 30-річчя "Території А"".
"Ми створили "Покоління" як можливість знову прожити емоції з юності. Хочемо, щоб кожен перетворився на школяра або студента 90-х, який збирає фан-постери і дивиться по М1 кліпи. Та сама музика, віжуали, мода — усе ми повертаємо на кілька днів", — каже співорганізатор фестивалю Роман Жолобак.
Отже, деталі програми фестивалю:
12 вересня (п’ятниця): Хедлайнер: Олег Скрипка & "Воплі Відоплясова" — легендарний український рок-гурт. Концерт поєднає їхні хіти та нові творчі експерименти, відзначаючи 40-річчя гурту.
13 вересня (субота): Хедлайнер: NANA DARKMAN — перший іноземний хедлайнер фестивалю "Покоління", автор світових хітів, який 13 вересня поєднає міжнародні хіти 90-х і 2000-х.
14 вересня (неділя): Відбудеться спеціальний концерт "Території А", який об’єднає культові українські пісні останніх трьох десятиліть разом із її незмінною ведучою та співзасновницею Анжелікою Рудницькою. На сцені зберуться легенди та улюблені артисти: Руслана, Віктор Павлік, Євгенія Власова, Аква Віта, Марія Бурмака, Vlad Darwin, Анна Добриднєва, Aviator, ALEKSEEV, Ауріка Ротару, The ВЙО, Костянтин Гнатенко та багато інших.
На "Поколінні" впродовж трьох днів буде можливість згадати, як ми розважалися у 90-х і 2000-х. У геймерській зоні 8-бітні приставки Dendy і Sega, де можна пограти у "Танчики", Mortal Kombat і вполювати качок у Duck Hunt; старі комп’ютери й телевізори. Окремо — зона настільних ігор та кілька тенісних столів; фотозони, що повертають у юність, сцена, стилізована під блоки тетрісу.
На фудкорті — страви від київських закладів. На маркеті – вінілові платівки, на території фестивалю працюватиме фотограф із плівковим фотоапаратом. Також на фестивалі буде можливість створити собі футболку з будь-яким принтом — від улюблених цитат із пісень до року свого народження.
З 2022 року фестиваль має благодійну місію: минулого року команда зібрала понад 7 млн грн для ЗСУ, цього року збір спрямовано на Третю штурмову бригаду – на обладнання РЕБ.
Запрошуємо всіх меломанів фестивалю "Покоління" зустрітися у Києві 12–14 вересня 2025 року на ВДНГ, біля 1-го павільйону. З 14:00 до 23:00 (п’ятниця — з 16:00).
Квитки: 500 грн/день.
Вільний вхід: дітям до 12 років включно, пенсіонерам за віком, людям з інвалідністю 1 та 2 групи, військовим за наявності УБД.
Читайте Новини.LIVE!