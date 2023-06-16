Спикер и участников на конференции. Фото: google.com

В Киеве 19 июня состоится главная гостиничная конференция года — UKRAINIAN HOSPITALITY CONFERENCE в отеле InterContinental. На конференции поговорят о неизбежных изменениях на рынке и будущих сценариях, о ШИ и сервисе во время войны.

Главное гостиничное событие года

Основным направлением выступлений спикеров в этом году будут поиск решений и преодоление современных проблем. На конференции поговорят о неизбежных изменениях на рынке и будущих сценариях, о ШИ и сервисе во время войны.

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Основные темы UKRAINIAN HOSPITALITY CONFERENCE:

как изменились ожидания от сервиса украинских гостей в 2022 г.;

инвестиции в сервис, повышение уровня доходов гостиницы;

статистические данные отелей по регионам;

макроэкономика и гостиничный бизнес Украины; сценарии развития;

внедрение искусственного интеллекта в отеле;

перезапустить стратегию отеля: управленческие решения в условиях войны

Участников также ждет очень полезный бонус мероприятия — качественный нетворкинг и новые знакомства.

Кроме выступлений спикеров, также состоится дискуссия на тему "Перезапустить стратегию отеля: управленческие решения в условиях войны".

Кто среди спикеров

На сцене встретятся лидеры гостиничного бизнеса, опытные управляющие. Они поделятся практическими управленческими решениями, которые были задействованы с 2022 г. и помогли им приспособиться к новым условиям.

Ознакомиться с деталями и приобрести билеты можно на сайте или по телефону +380 93 522 72 85.