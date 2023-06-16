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Главная гостиничная конференция года — UKRAINIAN HOSPITALITY CONFERENCE

16 июня 2023 14:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Главная гостиничная конференция года — UKRAINIAN HOSPITALITY CONFERENCE
Спикер и участников на конференции. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве 19 июня состоится главная гостиничная конференция года — UKRAINIAN HOSPITALITY CONFERENCE в отеле InterContinental. На конференции поговорят о неизбежных изменениях на рынке и будущих сценариях, о ШИ и сервисе во время войны.

Главное гостиничное событие года

Основным направлением выступлений спикеров в этом году будут поиск решений и преодоление современных проблем. На конференции поговорят о неизбежных изменениях на рынке и будущих сценариях, о ШИ и сервисе во время войны.

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Основные темы UKRAINIAN HOSPITALITY CONFERENCE:

  • как изменились ожидания от сервиса украинских гостей в 2022 г.;
  • инвестиции в сервис, повышение уровня доходов гостиницы;
  • статистические данные отелей по регионам;
  • макроэкономика и гостиничный бизнес Украины; сценарии развития;
  • внедрение искусственного интеллекта в отеле;
  • перезапустить стратегию отеля: управленческие решения в условиях войны

Участников также ждет очень полезный бонус мероприятия — качественный нетворкинг и новые знакомства.

Кроме выступлений спикеров, также состоится дискуссия на тему "Перезапустить стратегию отеля: управленческие решения в условиях войны".

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Кто среди спикеров

На сцене встретятся лидеры гостиничного бизнеса, опытные управляющие. Они поделятся практическими управленческими решениями, которые были задействованы с 2022 г. и помогли им приспособиться к новым условиям.

Ознакомиться с деталями и приобрести билеты можно на сайте или по телефону +380 93 522 72 85.

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