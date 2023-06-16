Главная гостиничная конференция года — UKRAINIAN HOSPITALITY CONFERENCE
В Киеве 19 июня состоится главная гостиничная конференция года — UKRAINIAN HOSPITALITY CONFERENCE в отеле InterContinental. На конференции поговорят о неизбежных изменениях на рынке и будущих сценариях, о ШИ и сервисе во время войны.
Главное гостиничное событие года
Основным направлением выступлений спикеров в этом году будут поиск решений и преодоление современных проблем. На конференции поговорят о неизбежных изменениях на рынке и будущих сценариях, о ШИ и сервисе во время войны.
Основные темы UKRAINIAN HOSPITALITY CONFERENCE:
- как изменились ожидания от сервиса украинских гостей в 2022 г.;
- инвестиции в сервис, повышение уровня доходов гостиницы;
- статистические данные отелей по регионам;
- макроэкономика и гостиничный бизнес Украины; сценарии развития;
- внедрение искусственного интеллекта в отеле;
- перезапустить стратегию отеля: управленческие решения в условиях войны
Участников также ждет очень полезный бонус мероприятия — качественный нетворкинг и новые знакомства.
Кроме выступлений спикеров, также состоится дискуссия на тему "Перезапустить стратегию отеля: управленческие решения в условиях войны".
Кто среди спикеров
На сцене встретятся лидеры гостиничного бизнеса, опытные управляющие. Они поделятся практическими управленческими решениями, которые были задействованы с 2022 г. и помогли им приспособиться к новым условиям.
Ознакомиться с деталями и приобрести билеты можно на сайте или по телефону +380 93 522 72 85.