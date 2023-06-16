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Головна готельна конференція року — UKRAINIAN HOSPITALITY CONFERENCE

16 червня 2023 14:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Головна готельна конференція року — UKRAINIAN HOSPITALITY CONFERENCE
Спікер та учасники на конференції. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві 19 червня відбудеться головна готельна конференція року — UKRAINIAN HOSPITALITY CONFERENCE в готелі InterContinental. На конференції поговорять про неминучі зміни на ринку та майбутні сценарії, про ШІ та сервіс під час війни.

Головна готельна подія року

Основним напрямком виступів спікерів цього року будуть пошук рішень та подолання сучасних труднощів. На конференції поговорять про неминучі зміни на ринку та майбутні сценарії, про ШІ та сервіс під час війни.

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Основні теми UKRAINIAN HOSPITALITY CONFERENCE:

  • як змінились очікування від сервісу українських гостей в 2022 р.;
  • інвестиції в сервіс, підняття рівня доходів готелю;
  • статистичні дані готелів по регіонах;
  • макроекономіка та готельний бізнес України, сценарії розвитку;
  • впровадження штучного інтелекту в готелі;
  • перезапустити стратегію готелю: управлінські рішення в умовах війни.

На учасників також чекає дуже корисний бонус заходу – якісний нетворкінг та нові знайомства. 

Окрім виступів спікерів також відбудеться дискусія на тему "Перезапустити стратегію готелю: управлінські рішення в умовах війни".

Хто серед спікерів

На сцені зустрінуться лідери готельного бізнесу, досвідчені управляючі. Вони поділяться практичними управлінськими рішеннями, що були задіяні з 2022 року та допомогли їм пристосуватися до нових умов.

Ознайомитись з деталями та придбати квитки можна на сайті або за телефоном +380 93 522 72 85.

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