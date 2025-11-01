IV Всеукраинская конференция по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine соберет более 700 участников

В Киеве состоится конференция по спортивному маркетингу
5 ноября в киевском UNIT.City состоится четвертая ежегодная Всеукраинская конференция по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine 2025. Событие, организованное Sport&Business Club при поддержке технологического партнера FAVBET Tech, соберет более 700 участников — лидеров бизнеса, спорта, медиа и технологий.
Мероприятие традиционно станет площадкой для обмена опытом, налаживания партнерств и обсуждения главных тенденций спортивного маркетинга. В программе — панельные дискуссии, кейс-презентации, множество возможностей для нетворкинга и интерактивные зоны от партнеров. А по завершении конференции выступит специальный гость — певец KISHE!
IV Всеукраинская конференция по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine
Среди более 40 спикеров — признанные лидеры бизнеса, топы спортивных структур и известные атлеты:
- Матвей Бидный, Министр молодежи и спорта Украины;
- Александр Соколовский, основатель "Текстиль-Контакт";
- Вадим Гутцайт, президент НОК Украины, Олимпийский чемпион;
- Марина Авдеева, основательница "Арсенал Страхование";
- Наталья Емченко, директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM;
- Ольга Саладуха, президент Федерации легкой атлетики Украины;
- Марта Костюк, теннисистка, основательница Marta Kostyuk Foundation;
- Борис Шестопалов, совладелец HD-group;
- Дарья Белодед, бронзовый призер Олимпийских игр;
- Валерия Толочина (директор по маркетингу MEGOGO);
- Игорь Маринич (директор Adidas Украина), и другие лидеры бизнеса, спорта и медиа.
Полное расписание выступлений спикеров доступно на сайте SportBusiness.Media.
Организаторы обещают максимально практичный формат — участники получат актуальные тренды, рабочие кейсы и инсайты от тех, кто ежедневно формирует спортивную индустрию в Украине.
Даже если вы давно в теме — это мероприятие перезагрузит вас. Новые мысли, новые люди, новые подходы — все это заряжает. Здесь формируются новые идеи и тренды.
Вы или услышите о них первыми — или через полгода узнаете, что все уже произошло без вас. Здесь будут все. Билеты можно приобрести за донат через WayForPay.
Читайте Новини.LIVE!