IV Всеукраинская конференция по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine соберет более 700 участников

IV Всеукраинская конференция по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine

5 ноября в киевском UNIT.City состоится четвертая ежегодная Всеукраинская конференция по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine 2025. Событие, организованное Sport&Business Club при поддержке технологического партнера FAVBET Tech, соберет более 700 участников — лидеров бизнеса, спорта, медиа и технологий.

Мероприятие традиционно станет площадкой для обмена опытом, налаживания партнерств и обсуждения главных тенденций спортивного маркетинга. В программе — панельные дискуссии, кейс-презентации, множество возможностей для нетворкинга и интерактивные зоны от партнеров. А по завершении конференции выступит специальный гость — певец KISHE!

Среди более 40 спикеров — признанные лидеры бизнеса, топы спортивных структур и известные атлеты:

Матвей Бидный, Министр молодежи и спорта Украины;

Александр Соколовский, основатель "Текстиль-Контакт";

Вадим Гутцайт, президент НОК Украины, Олимпийский чемпион;

Марина Авдеева, основательница "Арсенал Страхование";

Наталья Емченко, директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM;

Ольга Саладуха, президент Федерации легкой атлетики Украины;

Марта Костюк, теннисистка, основательница Marta Kostyuk Foundation;

Борис Шестопалов, совладелец HD-group;

Дарья Белодед, бронзовый призер Олимпийских игр;

Валерия Толочина (директор по маркетингу MEGOGO);

Игорь Маринич (директор Adidas Украина), и другие лидеры бизнеса, спорта и медиа.

Полное расписание выступлений спикеров доступно на сайте SportBusiness.Media.

Организаторы обещают максимально практичный формат — участники получат актуальные тренды, рабочие кейсы и инсайты от тех, кто ежедневно формирует спортивную индустрию в Украине.

Даже если вы давно в теме — это мероприятие перезагрузит вас. Новые мысли, новые люди, новые подходы — все это заряжает. Здесь формируются новые идеи и тренды.

Вы или услышите о них первыми — или через полгода узнаете, что все уже произошло без вас. Здесь будут все. Билеты можно приобрести за донат через WayForPay.