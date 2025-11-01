IV Всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу SBC Summit Ukraine збере понад 700 учасників

IV Всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу SBC Summit Ukraine

5 листопада у київському UNIT.City відбудеться четверта щорічна Всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу SBC Summit Ukraine 2025. Подія, організована Sport&Business Club за підтримки технологічного партнера FAVBET Tech, збере понад 700 учасників — лідерів бізнесу, спорту, медіа та технологій.

Захід традиційно стане майданчиком для обміну досвідом, налагодження партнерств і обговорення головних тенденцій спортивного маркетингу. У програмі — панельні дискусії, кейс-презентації, безліч можливостей для нетворкінгу та інтерактивні зони від партнерів. А по завершенні конференції виступить спеціальний гість — співак KISHE!

Серед понад 40 спікерів — визнані лідери бізнесу, топи спортивних структур і відомі атлети:

Матвій Бідний, Міністр молоді та спорту України;

Олександр Соколовський, засновник "Текстиль-Контакт";

Вадим Гутцайт, президент НОК України, Олімпійський чемпіон;

Марина Авдєєва, засновниця "Арсенал Страхування";

Наталія Ємченко, директорка зі зв’язків з громадськістю та комунікацій SCM;

Ольга Саладуха, президентка Федерації легкої атлетики України;

Марта Костюк, тенісистка, засновниця Marta Kostyuk Foundation;

Борис Шестопалов, співвласник HD-group;

Дар’я Білодід, бронзова призерка Олімпійських ігор;

Валерія Толочина (директорка з маркетингу MEGOGO);

Ігор Маринич (директор Adidas Україна), та інші лідери бізнесу, спорту й медіа.

Повний розклад виступів спікерів доступний на сайті SportBusiness.Media.

Організатори обіцяють максимально практичний формат — учасники отримають актуальні тренди, робочі кейси та інсайти від тих, хто щодня формує спортивну індустрію в Україні.

Навіть якщо ви давно в темі — цей захід перезавантажить вас. Нові думки, нові люди, нові підходи — усе це заряджає. Тут формуються нові ідеї та тренди.

Ви або почуєте про них першими — або через пів року дізнаєтесь, що все вже відбулося без вас. Тут будуть всі. Квитки можна придбати за донат через WayForPay.