Видео

В Киеве состоится концерт памяти Андрея "Дизеля" Яценко

Дата публикации 24 октября 2025 16:58
обновлено: 17:31
Green Grey проведет в Киеве концерт памяти "Дизеля"
Лидер и основатель группы Green Grey Андрей Яценко (Дизель). Фото: Андрей Яценко/Facebook

В Киеве 30 октября состоится концерт памяти Андрея Яценко (Diezel) — музыканта группы Green Grey, который недавно ушел из жизни. Это будет вечер музыки, света и благодарности человеку, чья энергия и талант навсегда остались в сердцах друзей и поклонников.

Дизель концерт пам'яті
Афиша концерта памяти "Дизеля"

В Киеве состоится концерт памяти "Дизеля" с Green Grey

Группа Green Grey оставила в расписании свой киевский концерт "Под дождем", запланированный на 30 октября. Выступление состоится в то же время, но теперь станет концертом памяти Андрея Яценко. Все ранее приобретенные билеты остаются действительными.

Читайте также:

"Друзья, несмотря на отмену тура Green Grey, родные и близкие Андрея приняли решение оставить один концерт — концерт памяти. Он состоится 30 октября в Киеве. Место встречи — Caribbean Club, 19:00. Билеты, приобретенные на туровый концерт в Киеве, остаются действительными. Это будет вечер музыки, света и благодарности человеку, чья энергия, талант и доброта навсегда оставили след в наших сердцах", — сообщили организаторы концерта.

Green Grey — группа, чье творчество стало частью истории украинской сцены. Команда была основана еще в 1990-х. Именно Green Grey первыми соединили рок с электроникой и создали неповторимое звучание, которое стало символом новой музыкальной эпохи.

Их песни знают несколько поколений, а концерты и сегодня собирают полные залы. Более тридцати лет легендарный коллектив задавал ритм украинскому рок-н-роллу.

"В программе тура "Под дождем" — культовые хиты, ставшие классикой, любимые треки, с которыми выросли несколько поколений фанатов, а также новые работы, которые впервые услышит публика. Приходите, чтобы сказать "спасибо" легендарному Дизелю за музыку, воспоминания, эпоху!", — говорится в сообщении организаторов.

Билеты можно приобрести за ссылкой.

Напомним, в Киеве 23 октября попрощались с музыкантом и основателем рок-группы Green Grey Андреем "Дизелем" Яценко.

Олимпийский чемпион Жан Беленюк почтил память основателя группы Green Gray — "Дизеля".

смерть Green Grey память музыканты Андрей Дизель Яценко
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
