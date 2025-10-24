Green Grey проведе у Києві концерт пам’яті "Дизеля"

У Києві відбудеться концерт памʼяті Андрія "Дизеля" Яценка
У Києві 30 жовтня відбудеться концерт пам’яті Андрія Яценка (Diezel) — музиканта гурту Green Grey, який нещодавно пішов із життя. Це буде вечір музики, світла та вдячності людині, чия енергія та талант назавжди залишилися в серцях друзів і шанувальників.
Гурт Green Grey залишив у розкладі свій київський концерт "Під дощем", запланований на 30 жовтня. Виступ відбудеться у той самий час, але тепер стане концертом пам’яті Андрія Яценка. Усі раніше придбані квитки залишаються дійсними.
"Друзі, попри скасування туру Green Grey, рідні та близькі Андрія прийняли рішення залишити один концерт — концерт памʼяті. Він відбудеться 30 жовтня у Києві. Місце зустрічі — Caribbean Club, 19:00. Квитки, придбані на туровий концерт у Києві, залишаються дійсними. Це буде вечір музики, світла й вдячності людині, чия енергія, талант і доброта назавжди залишили слід у наших серцях", — повідомили організатори концерту.
Green Grey — гурт, чия творчість стала частиною історії української сцени. Команда була заснована ще у 1990-х. Саме Green Grey першими поєднали рок з електронікою та створили неповторне звучання, що стало символом нової музичної доби.
Їхні пісні знають кілька поколінь, а концерти й сьогодні збирають повні зали. Понад тридцять років легендарний колектив задавав ритм українському рок-н-ролу.
"У програмі туру "Під дощем" культові хіти, що стали класикою, улюблені треки, з якими виросли кілька поколінь фанатів, а також нові роботи, які вперше почує публіка. Приходьте, щоби сказати "дякую" легендарному Дизелю за музику, спогади, епоху!" — йдеться у повідомленні організаторів.
Нагадаємо, у Києві 23 жовтня попрощалися із музикантом і засновником рок-гурту Green Grey Андрієм "Дизелем" Яценком.
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк вшанував пам'ять засновника гурту Green Gray — "Дизеля".
