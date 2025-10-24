Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Актуально У Києві відбудеться концерт памʼяті Андрія "Дизеля" Яценка

У Києві відбудеться концерт памʼяті Андрія "Дизеля" Яценка

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 16:58
Оновлено: 17:31
Green Grey проведе у Києві концерт пам’яті "Дизеля"
Лідер та засновник гурту Green Grey Андрій Яценко (Дизель). Фото: Андрій Яценко/Facebook

У Києві 30 жовтня відбудеться концерт пам’яті Андрія Яценка (Diezel) — музиканта гурту Green Grey, який нещодавно пішов із життя. Це буде вечір музики, світла та вдячності людині, чия енергія та талант назавжди залишилися в серцях друзів і шанувальників.

Дизель концерт пам'яті
Афіша концерту пам'яті "Дизеля"

У Києві відбудеться концерт пам’яті "Дизеля" з Green Grey

Гурт Green Grey залишив у розкладі свій київський концерт "Під дощем", запланований на 30 жовтня. Виступ відбудеться у той самий час, але тепер стане концертом пам’яті Андрія Яценка. Усі раніше придбані квитки залишаються дійсними.

Реклама
Читайте також:

"Друзі, попри скасування туру Green Grey, рідні та близькі Андрія прийняли рішення залишити один концерт — концерт памʼяті. Він відбудеться 30 жовтня у Києві. Місце зустрічі — Caribbean Club, 19:00. Квитки, придбані на туровий концерт у Києві, залишаються дійсними. Це буде вечір музики, світла й вдячності людині, чия енергія, талант і доброта назавжди залишили слід у наших серцях", — повідомили організатори концерту.

Green Grey — гурт, чия творчість стала частиною історії української сцени. Команда була заснована ще у 1990-х. Саме Green Grey першими поєднали рок з електронікою та створили неповторне звучання, що стало символом нової музичної доби.

Їхні пісні знають кілька поколінь, а концерти й сьогодні збирають повні зали. Понад тридцять років легендарний колектив задавав ритм українському рок-н-ролу.

"У програмі туру "Під дощем" культові хіти, що стали класикою, улюблені треки, з якими виросли кілька поколінь фанатів, а також нові роботи, які вперше почує публіка. Приходьте, щоби сказати "дякую" легендарному Дизелю за музику, спогади, епоху!" — йдеться у повідомленні організаторів.

Квитки можна придбати за посиланням.

Нагадаємо, у Києві 23 жовтня попрощалися із музикантом і засновником рок-гурту Green Grey Андрієм "Дизелем" Яценком.

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк вшанував пам'ять засновника гурту Green Gray — "Дизеля".

смерть Green Grey пам'ять музиканти Андрій Дизель Яценко
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації