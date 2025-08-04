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Главная Актуально В Киеве состоится художественный проект "Знаки идентичности"

В Киеве состоится художественный проект "Знаки идентичности"

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 18:35
В Киеве на День Независимости состоится международный проект Знаки идентичности
Киевляне на улице. Фото: Новини.LIVE

В Киеве 24 августа состоится международный художественный проект "ЗНАКИ ИДЕНТИЧНОСТИ". Он формирует украинскую национальную и гражданскую идентичность у граждан Украины, проживающих за рубежом и на временно оккупированной территории, а также прилегающих к ним территориях, путем объединения on-line и вживую, вокруг собственных традиций, а именно Выбойки.

Об этом сообщили организаторы проекта.

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Международный художественный проект "ЗНАКИ ИДЕНТИЧНОСТИ"

Место проведения: Национальный музей декоративного искусства Украины (г. Киев, ул. Лаврская, 9 (корп.2), Музей украинской диаспоры (г. Киев, ул. Князей Острожских, 40B).

В День Независимости Украины состоится этот символический акт единения украинцев со всего мира через возрождение вышиванки — древней украинской техники ручной печати на ткани, известной еще с XI в.

Инициатор проекта — художница Карина Гаева в партнерстве с Министерством молодежи и спорта, Национальным музеем декоративного искусства Украины и Музеем украинской диаспоры.

О выбойке:

Выбойка — это международная техника декорирования ткани с помощью штампов-клише. В мире эта техника существует уже очень давно, но именно в Украине ручная техника печати была распространена с XI века. Интересный факт, что Выбойка в Украине была распространена по всей территории, как признак технологии декорирования ткани, ручной промысел был мобильным, поэтому сейчас каждый исторический музей имеет в своей коллекции образцы штампов-клише, или же выбойчатых тканей. В Национальном музее декоративного искусства хранятся образцы выбойчатых тканей мастеров конца XVII — начала XVIII в. Сегодня эта техника ручной печати почти исчезла, поэтому проект привлекает к ней внимание, объединяя украинцев со всего мира.

О событии:

24 августа 24 участника из 20 городов и стран мира, среди которых США, Франция, Испания, Австрия, Чехия, Дания, Черногория, Япония и другие, объединятся on-line, чтобы одновременно создать вышитые рушники — символы памяти и достоинства. Каждый участник проекта разработал свои собственные изображения для штампов для вышивки и вложил личную уникальную историю.

24 августа к акции присоединятся Victory Beats — благотворительная организация, занимающаяся внедрением и распространением музыкальной терапии в Украине. Со своей уникальной авторской программой EnterDJ с рекреационного диджеинга.

Количество участников международной художественной акции "ЗНАКИ ИДЕНТИЧНОСТИ"

Количество on-line участников — 26 персон.

  • Австрия — Даниил Ковач
  • Австралия — Наталья Орел
  • США — Анастасия Нездропа
  • Нидерланды — Ульяна Логинова, Александра Булах
  • Франция — Анна Александрова, Мария Александрова
  • Япония — Наталья Шрамкова
  • Великобритания — Алина Симоненко
  • ОАЭ — Алина Кондратюк
  • Чехия — Екатерина Мамчур
  • Черногория — Евгения Лысенко
  • Испания — Марина Бура
  • Кипр — Леля Филимонова
  • Польша — Наталья Шевчук
  • Ирландия — Татьяна Грищенко
  • Дания — Ира Бут
  • Швейцария — Юлия Вирц
  • Германия — Диана Одягайло
  • Литва — Оксана Солодухина
  • Канада — Татьяна Знак
  • Украина. Киев — Оксана Ковалева, Марта Стоян
  • Украина. Днепр — Дарья Мищук
  • Украина. Одесса — Ольга Гнатенко, Татьяна Румилец
  • Украина. Львов — Анна Круть

Количество off-line участников на 2-локациях (участники, команда) — 16 персон.

  • Карина Гаева
  • Людмила Строкова
  • Ольга Фрасинюк
  • Людмила Тихонова
  • Оксана Романько
  • Оксана Ковалева, Марта Стоян (музей украинской диаспоры)
  • Диана Петровская
  • Николай Илык
  • Александра Зборовская
  • Владимир Недогода
  • Константин Костюков
  • Александр
  • Оператор-1
  • Оператор-2
  • Фотограф-1
  • Фотограф-2

Ожидаемое количество посетителей — 150-200 человек.

Регистрация посетителей происходит через Google форму.

Миссия проекта:

Наша миссия — объединять украинский народ по всему миру, подчеркивая неразрывную связь мирового украинства с Украиной. Мы стремимся показать единство, преемственность и силу украинской культуры через совместное создание Рушника в технике вышивки — символа обрядности, культурного сопротивления и национального достоинства.

Цель проекта:

  • Объединить украинцев в мире вокруг сохранения и популяризации традиционной техники вышиванки как элемента нематериального культурного наследия;
  • Подчеркнуть историческую преемственность украинских эмиграционных волн и роль культуры в сохранении национальной идентичности за пределами Украины.
  • Посвятить акцию Дню Независимости Украины как символ достоинства, памяти и культурной дипломатии, объединяющей украинцев независимо от границ.

Киев украинцы День Независимости Украина мероприятия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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