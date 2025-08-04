В Киеве на День Независимости состоится международный проект Знаки идентичности

Киевляне на улице. Фото: Новини.LIVE

В Киеве 24 августа состоится международный художественный проект "ЗНАКИ ИДЕНТИЧНОСТИ". Он формирует украинскую национальную и гражданскую идентичность у граждан Украины, проживающих за рубежом и на временно оккупированной территории, а также прилегающих к ним территориях, путем объединения on-line и вживую, вокруг собственных традиций, а именно Выбойки.

Об этом сообщили организаторы проекта.

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Международный художественный проект "ЗНАКИ ИДЕНТИЧНОСТИ"

Место проведения: Национальный музей декоративного искусства Украины (г. Киев, ул. Лаврская, 9 (корп.2), Музей украинской диаспоры (г. Киев, ул. Князей Острожских, 40B).

В День Независимости Украины состоится этот символический акт единения украинцев со всего мира через возрождение вышиванки — древней украинской техники ручной печати на ткани, известной еще с XI в.

Инициатор проекта — художница Карина Гаева в партнерстве с Министерством молодежи и спорта, Национальным музеем декоративного искусства Украины и Музеем украинской диаспоры.

О выбойке:

Выбойка — это международная техника декорирования ткани с помощью штампов-клише. В мире эта техника существует уже очень давно, но именно в Украине ручная техника печати была распространена с XI века. Интересный факт, что Выбойка в Украине была распространена по всей территории, как признак технологии декорирования ткани, ручной промысел был мобильным, поэтому сейчас каждый исторический музей имеет в своей коллекции образцы штампов-клише, или же выбойчатых тканей. В Национальном музее декоративного искусства хранятся образцы выбойчатых тканей мастеров конца XVII — начала XVIII в. Сегодня эта техника ручной печати почти исчезла, поэтому проект привлекает к ней внимание, объединяя украинцев со всего мира.

О событии:

24 августа 24 участника из 20 городов и стран мира, среди которых США, Франция, Испания, Австрия, Чехия, Дания, Черногория, Япония и другие, объединятся on-line, чтобы одновременно создать вышитые рушники — символы памяти и достоинства. Каждый участник проекта разработал свои собственные изображения для штампов для вышивки и вложил личную уникальную историю.

24 августа к акции присоединятся Victory Beats — благотворительная организация, занимающаяся внедрением и распространением музыкальной терапии в Украине. Со своей уникальной авторской программой EnterDJ с рекреационного диджеинга.

Количество участников международной художественной акции "ЗНАКИ ИДЕНТИЧНОСТИ"

Количество on-line участников — 26 персон.

Австрия — Даниил Ковач

Австралия — Наталья Орел

США — Анастасия Нездропа

Нидерланды — Ульяна Логинова, Александра Булах

Франция — Анна Александрова, Мария Александрова

Япония — Наталья Шрамкова

Великобритания — Алина Симоненко

ОАЭ — Алина Кондратюк

Чехия — Екатерина Мамчур

Черногория — Евгения Лысенко

Испания — Марина Бура

Кипр — Леля Филимонова

Польша — Наталья Шевчук

Ирландия — Татьяна Грищенко

Дания — Ира Бут

Швейцария — Юлия Вирц

Германия — Диана Одягайло

Литва — Оксана Солодухина

Канада — Татьяна Знак

Украина. Киев — Оксана Ковалева, Марта Стоян

Украина. Днепр — Дарья Мищук

Украина. Одесса — Ольга Гнатенко, Татьяна Румилец

Украина. Львов — Анна Круть

Количество off-line участников на 2-локациях (участники, команда) — 16 персон.

Карина Гаева

Людмила Строкова

Ольга Фрасинюк

Людмила Тихонова

Оксана Романько

Оксана Ковалева, Марта Стоян (музей украинской диаспоры)

Диана Петровская

Николай Илык

Александра Зборовская

Владимир Недогода

Константин Костюков

Александр

Оператор-1

Оператор-2

Фотограф-1

Фотограф-2

Ожидаемое количество посетителей — 150-200 человек.

Регистрация посетителей происходит через Google форму.

Миссия проекта:

Наша миссия — объединять украинский народ по всему миру, подчеркивая неразрывную связь мирового украинства с Украиной. Мы стремимся показать единство, преемственность и силу украинской культуры через совместное создание Рушника в технике вышивки — символа обрядности, культурного сопротивления и национального достоинства.

Цель проекта: