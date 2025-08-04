В Киеве на День Независимости состоится международный проект Знаки идентичности

В Киеве состоится художественный проект "Знаки идентичности"
В Киеве 24 августа состоится международный художественный проект "ЗНАКИ ИДЕНТИЧНОСТИ". Он формирует украинскую национальную и гражданскую идентичность у граждан Украины, проживающих за рубежом и на временно оккупированной территории, а также прилегающих к ним территориях, путем объединения on-line и вживую, вокруг собственных традиций, а именно Выбойки.
Об этом сообщили организаторы проекта.
Международный художественный проект "ЗНАКИ ИДЕНТИЧНОСТИ"
Место проведения: Национальный музей декоративного искусства Украины (г. Киев, ул. Лаврская, 9 (корп.2), Музей украинской диаспоры (г. Киев, ул. Князей Острожских, 40B).
В День Независимости Украины состоится этот символический акт единения украинцев со всего мира через возрождение вышиванки — древней украинской техники ручной печати на ткани, известной еще с XI в.
Инициатор проекта — художница Карина Гаева в партнерстве с Министерством молодежи и спорта, Национальным музеем декоративного искусства Украины и Музеем украинской диаспоры.
О выбойке:
Выбойка — это международная техника декорирования ткани с помощью штампов-клише. В мире эта техника существует уже очень давно, но именно в Украине ручная техника печати была распространена с XI века. Интересный факт, что Выбойка в Украине была распространена по всей территории, как признак технологии декорирования ткани, ручной промысел был мобильным, поэтому сейчас каждый исторический музей имеет в своей коллекции образцы штампов-клише, или же выбойчатых тканей. В Национальном музее декоративного искусства хранятся образцы выбойчатых тканей мастеров конца XVII — начала XVIII в. Сегодня эта техника ручной печати почти исчезла, поэтому проект привлекает к ней внимание, объединяя украинцев со всего мира.
О событии:
24 августа 24 участника из 20 городов и стран мира, среди которых США, Франция, Испания, Австрия, Чехия, Дания, Черногория, Япония и другие, объединятся on-line, чтобы одновременно создать вышитые рушники — символы памяти и достоинства. Каждый участник проекта разработал свои собственные изображения для штампов для вышивки и вложил личную уникальную историю.
24 августа к акции присоединятся Victory Beats — благотворительная организация, занимающаяся внедрением и распространением музыкальной терапии в Украине. Со своей уникальной авторской программой EnterDJ с рекреационного диджеинга.
Количество участников международной художественной акции "ЗНАКИ ИДЕНТИЧНОСТИ"
Количество on-line участников — 26 персон.
- Австрия — Даниил Ковач
- Австралия — Наталья Орел
- США — Анастасия Нездропа
- Нидерланды — Ульяна Логинова, Александра Булах
- Франция — Анна Александрова, Мария Александрова
- Япония — Наталья Шрамкова
- Великобритания — Алина Симоненко
- ОАЭ — Алина Кондратюк
- Чехия — Екатерина Мамчур
- Черногория — Евгения Лысенко
- Испания — Марина Бура
- Кипр — Леля Филимонова
- Польша — Наталья Шевчук
- Ирландия — Татьяна Грищенко
- Дания — Ира Бут
- Швейцария — Юлия Вирц
- Германия — Диана Одягайло
- Литва — Оксана Солодухина
- Канада — Татьяна Знак
- Украина. Киев — Оксана Ковалева, Марта Стоян
- Украина. Днепр — Дарья Мищук
- Украина. Одесса — Ольга Гнатенко, Татьяна Румилец
- Украина. Львов — Анна Круть
Количество off-line участников на 2-локациях (участники, команда) — 16 персон.
- Карина Гаева
- Людмила Строкова
- Ольга Фрасинюк
- Людмила Тихонова
- Оксана Романько
- Оксана Ковалева, Марта Стоян (музей украинской диаспоры)
- Диана Петровская
- Николай Илык
- Александра Зборовская
- Владимир Недогода
- Константин Костюков
- Александр
- Оператор-1
- Оператор-2
- Фотограф-1
- Фотограф-2
Ожидаемое количество посетителей — 150-200 человек.
Регистрация посетителей происходит через Google форму.
Миссия проекта:
Наша миссия — объединять украинский народ по всему миру, подчеркивая неразрывную связь мирового украинства с Украиной. Мы стремимся показать единство, преемственность и силу украинской культуры через совместное создание Рушника в технике вышивки — символа обрядности, культурного сопротивления и национального достоинства.
Цель проекта:
- Объединить украинцев в мире вокруг сохранения и популяризации традиционной техники вышиванки как элемента нематериального культурного наследия;
- Подчеркнуть историческую преемственность украинских эмиграционных волн и роль культуры в сохранении национальной идентичности за пределами Украины.
- Посвятить акцию Дню Независимости Украины как символ достоинства, памяти и культурной дипломатии, объединяющей украинцев независимо от границ.
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