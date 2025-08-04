У Києві на День Незалежності відбудеться міжнародний проєкт Знаки ідентичності

Кияни на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Києві 24 серпня відбудеться міжнародний мистецький проєкт "ЗНАКИ ІДЕНТИЧНОСТІ". Він формує українську національну та громадянську ідентичність у громадян України, які проживають за кордоном та на тимчасово окупованій території, а також прилеглих до них територіях, шляхом об’єднання on-line та вживу, навколо власних традицій, а саме Вибійки.

Про це повідомили організатори проєкту.

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Міжнародний мистецький проєкт "ЗНАКИ ІДЕНТИЧНОСТІ"

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України (м. Київ, вул. Лаврська, 9 (корп.2), Музей української діаспори (м. Київ, вул. Князів Острозьких, 40B).

У День Незалежності України відбудеться цей символічний акт єднання українців з усього світу через відродження вибійки — стародавньої української техніки ручного друку на тканині, відомої ще з XI ст.

Ініціаторка проєкту – мисткиня Каріна Гаєва у партнерстві з Міністерством молоді та спорту, Національним музеєм декоративного мистецтва України та Музеєм української діаспори.

Про вибійку:

Вибійка — це міжнародна техніка декорування тканини за допомогою штампів-кліше. В світі ця техніка існує вже дуже давно, та саме в Україні ручна техніка друку була поширена з XI століття. Цікавий факт, що Вибійка в Україні була поширена по всій території, як ознака технології декорування тканини, ручний промисел був мобільним, тому наразі кожен історичний музей має в своїй колекції зразки штампів-кліше, або ж вибійчаних тканин. В Національному музеї декоративного мистецтва зберігаються зразки вибійчаних тканин майстрів кінця XVII — початку XVIII ст. Сьогодні ця техніка ручного друку майже зникла, тому проєкт привертає до неї увагу об’єднуючи українців з усього світу.

Про подію:

24 серпня 24 учасники з 20 міст та країн світу, серед яких США, Франція, Іспанія, Австрія, Чехія, Данія, Чорногорія, Японія та інші, об’єднаються on-line, щоб одночасно створити вибійчані рушники – символи пам’яті, та гідності. Кожен учасник проєкту розробив свої власні зображення для штампів для вибійки та вклав особисту унікальну історію.

24 серпня до акції приєднаються Victory Beats - благодійна організація, що займається впровадженням та поширенням музичної терапії в Україні. Зі своєю унікальною авторською програмою EnterDJ з рекреаційного діджеїнгу.

Кількість учасників міжнародної мистецької акції "ЗНАКИ ІДЕНТИЧНОСТІ"

Кількість on-line учасників — 26 персон.

Австрія — Данило Ковач

Австралія — Наталія Орел

США — Анастасія Нездропа

Нідерланди — Уляна Логінова, Олександра Булах

Франція — Ганна Александрова, Марія

Японія — Наталія Шрамкова

Велика Британія — Аліна Симоненко

ОАЕ — Аліна Кондратюк

Чехія — Катерина Мамчур

Чорногорія — Євгенія Лисенко

Іспанія — Марина Бура

Кіпр — Льоля Філімонова

Польща — Наталія Шевчук

Ірландія — Тетяна Грищенко

Данія — Іра Бут

Швейцарія — Юлія Вірц

Німеччина — Діана Одягайло

Литва — Оксана Солодухіна

Канада — Тетяна Знак

Україна. Київ — Оксана Ковальова, Марта Стоян

Україна. Дніпро — Дарина Міщук

Україна. Одеса — Ольга Гнатенко, Тетяна Румілець

Україна. Львів — Ганна Круть

Кількість off-line учасників на 2-локаціях (учасники, команда) — 16 персон.

Каріна Гаєва

Людмила Строкова

Ольга Фрасинюк

Людмила Тихонова

Оксана Романько

Оксана Ковальова, Марта Стоян (музей української діаспори)

Діана Петровська

Микола Ілик

Олександра Зборовська

Володимир Недогода

Костянтин Костюков

Олександр

Оператор-1

Оператор-2

Фотограф-1

Фотограф-2

Очікувана кількість відвідувачів — 150-200 людей.

Реєстрація відвідувачів відбувається через Google форму.

Місія проєкту:

Наша місія — об’єднувати український народ по всьому світу, підкреслюючи нерозривний зв’язок світового українства з Україною. Ми прагнемо показати єдність, тяглість і силу української культури через спільне створення Рушника у техніці вибійки — символу обрядовості, культурного спротиву та національної гідності.

Мета проєкту: