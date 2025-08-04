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Головна Актуально У Києві відбудеться мистецький проєкт "Знаки ідентичності"

У Києві відбудеться мистецький проєкт "Знаки ідентичності"

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 18:35
У Києві на День Незалежності відбудеться міжнародний проєкт Знаки ідентичності
Кияни на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Києві 24 серпня відбудеться міжнародний мистецький проєкт "ЗНАКИ ІДЕНТИЧНОСТІ". Він формує українську національну та громадянську ідентичність у громадян України, які проживають за кордоном та на тимчасово окупованій території, а також прилеглих до них територіях, шляхом об’єднання on-line та вживу, навколо власних традицій, а саме Вибійки.

Про це повідомили організатори проєкту.

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Міжнародний мистецький проєкт "ЗНАКИ ІДЕНТИЧНОСТІ"

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України (м. Київ, вул. Лаврська, 9 (корп.2), Музей української діаспори (м. Київ, вул. Князів Острозьких, 40B).

У День Незалежності України відбудеться цей символічний акт єднання українців з усього світу через відродження вибійки — стародавньої української техніки ручного друку на тканині, відомої ще з XI ст.

Ініціаторка проєкту – мисткиня Каріна Гаєва у партнерстві з Міністерством молоді та спорту, Національним музеєм декоративного мистецтва України та Музеєм української діаспори.

Про вибійку:

Вибійка — це міжнародна техніка декорування тканини за допомогою штампів-кліше. В світі ця техніка існує вже дуже давно, та саме в Україні ручна техніка друку була поширена з XI століття. Цікавий факт, що Вибійка в Україні була поширена по всій території, як ознака технології декорування тканини, ручний промисел був мобільним, тому наразі кожен історичний музей має в своїй колекції зразки штампів-кліше, або ж вибійчаних тканин. В Національному музеї декоративного мистецтва  зберігаються зразки вибійчаних тканин майстрів кінця XVII — початку XVIII ст. Сьогодні ця техніка ручного друку майже зникла, тому проєкт привертає до неї увагу об’єднуючи українців з усього світу.

Про подію:

24 серпня 24 учасники з 20 міст та країн світу, серед яких США, Франція, Іспанія, Австрія, Чехія, Данія, Чорногорія, Японія та інші, об’єднаються on-line, щоб одночасно створити вибійчані рушники – символи пам’яті, та гідності. Кожен учасник проєкту розробив свої власні зображення для штампів для вибійки та вклав особисту унікальну історію.

24 серпня до акції приєднаються Victory Beats - благодійна організація, що займається впровадженням та поширенням музичної терапії в Україні. Зі своєю унікальною авторською програмою EnterDJ з рекреаційного діджеїнгу.

Кількість учасників міжнародної мистецької акції "ЗНАКИ ІДЕНТИЧНОСТІ"

Кількість on-line учасників — 26 персон.

  • Австрія — Данило Ковач
  • Австралія — Наталія Орел
  • США — Анастасія Нездропа
  • Нідерланди — Уляна Логінова, Олександра Булах
  • Франція — Ганна Александрова, Марія 
  • Японія — Наталія Шрамкова
  • Велика Британія — Аліна Симоненко
  • ОАЕ — Аліна Кондратюк
  • Чехія — Катерина Мамчур
  • Чорногорія — Євгенія Лисенко
  • Іспанія — Марина Бура
  • Кіпр — Льоля Філімонова
  • Польща — Наталія Шевчук
  • Ірландія — Тетяна Грищенко
  • Данія — Іра Бут
  • Швейцарія — Юлія Вірц
  • Німеччина — Діана Одягайло
  • Литва — Оксана Солодухіна
  • Канада — Тетяна Знак
  • Україна. Київ — Оксана Ковальова, Марта Стоян
  • Україна. Дніпро — Дарина Міщук
  • Україна. Одеса — Ольга Гнатенко, Тетяна Румілець
  • Україна. Львів — Ганна Круть

Кількість off-line учасників на 2-локаціях (учасники, команда) — 16 персон.

  • Каріна Гаєва
  • Людмила Строкова
  • Ольга Фрасинюк
  • Людмила Тихонова
  • Оксана Романько
  • Оксана Ковальова, Марта Стоян (музей української діаспори)
  • Діана Петровська
  • Микола Ілик
  • Олександра Зборовська
  • Володимир Недогода
  • Костянтин Костюков
  • Олександр 
  • Оператор-1
  • Оператор-2
  • Фотограф-1
  • Фотограф-2

Очікувана кількість відвідувачів — 150-200 людей.

Реєстрація відвідувачів відбувається через Google форму.

Місія проєкту:

Наша місія — об’єднувати український народ по всьому світу, підкреслюючи нерозривний зв’язок світового українства з Україною. Ми прагнемо показати єдність, тяглість і силу української культури через спільне створення Рушника у техніці вибійки — символу обрядовості, культурного спротиву та національної гідності.

Мета проєкту:

  • Об’єднати українців у світі навколо збереження та популяризації традиційної техніки вибійки як елементу нематеріальної культурної спадщини;
  • Підкреслити історичну тяглість українських еміграційних хвиль і роль культури у збереженні національної ідентичності за межами України.
  • Присвятити акцію Дню Незалежності України як символ гідності, пам’яті та культурної дипломатії, що об’єднує українців незалежно від кордонів.

Київ українці День Незалежності Україна заходи
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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