У Києві на День Незалежності відбудеться міжнародний проєкт Знаки ідентичності

У Києві відбудеться мистецький проєкт "Знаки ідентичності"
У Києві 24 серпня відбудеться міжнародний мистецький проєкт "ЗНАКИ ІДЕНТИЧНОСТІ". Він формує українську національну та громадянську ідентичність у громадян України, які проживають за кордоном та на тимчасово окупованій території, а також прилеглих до них територіях, шляхом об’єднання on-line та вживу, навколо власних традицій, а саме Вибійки.
Про це повідомили організатори проєкту.
Міжнародний мистецький проєкт "ЗНАКИ ІДЕНТИЧНОСТІ"
Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України (м. Київ, вул. Лаврська, 9 (корп.2), Музей української діаспори (м. Київ, вул. Князів Острозьких, 40B).
У День Незалежності України відбудеться цей символічний акт єднання українців з усього світу через відродження вибійки — стародавньої української техніки ручного друку на тканині, відомої ще з XI ст.
Ініціаторка проєкту – мисткиня Каріна Гаєва у партнерстві з Міністерством молоді та спорту, Національним музеєм декоративного мистецтва України та Музеєм української діаспори.
Про вибійку:
Вибійка — це міжнародна техніка декорування тканини за допомогою штампів-кліше. В світі ця техніка існує вже дуже давно, та саме в Україні ручна техніка друку була поширена з XI століття. Цікавий факт, що Вибійка в Україні була поширена по всій території, як ознака технології декорування тканини, ручний промисел був мобільним, тому наразі кожен історичний музей має в своїй колекції зразки штампів-кліше, або ж вибійчаних тканин. В Національному музеї декоративного мистецтва зберігаються зразки вибійчаних тканин майстрів кінця XVII — початку XVIII ст. Сьогодні ця техніка ручного друку майже зникла, тому проєкт привертає до неї увагу об’єднуючи українців з усього світу.
Про подію:
24 серпня 24 учасники з 20 міст та країн світу, серед яких США, Франція, Іспанія, Австрія, Чехія, Данія, Чорногорія, Японія та інші, об’єднаються on-line, щоб одночасно створити вибійчані рушники – символи пам’яті, та гідності. Кожен учасник проєкту розробив свої власні зображення для штампів для вибійки та вклав особисту унікальну історію.
24 серпня до акції приєднаються Victory Beats - благодійна організація, що займається впровадженням та поширенням музичної терапії в Україні. Зі своєю унікальною авторською програмою EnterDJ з рекреаційного діджеїнгу.
Кількість учасників міжнародної мистецької акції "ЗНАКИ ІДЕНТИЧНОСТІ"
Кількість on-line учасників — 26 персон.
- Австрія — Данило Ковач
- Австралія — Наталія Орел
- США — Анастасія Нездропа
- Нідерланди — Уляна Логінова, Олександра Булах
- Франція — Ганна Александрова, Марія
- Японія — Наталія Шрамкова
- Велика Британія — Аліна Симоненко
- ОАЕ — Аліна Кондратюк
- Чехія — Катерина Мамчур
- Чорногорія — Євгенія Лисенко
- Іспанія — Марина Бура
- Кіпр — Льоля Філімонова
- Польща — Наталія Шевчук
- Ірландія — Тетяна Грищенко
- Данія — Іра Бут
- Швейцарія — Юлія Вірц
- Німеччина — Діана Одягайло
- Литва — Оксана Солодухіна
- Канада — Тетяна Знак
- Україна. Київ — Оксана Ковальова, Марта Стоян
- Україна. Дніпро — Дарина Міщук
- Україна. Одеса — Ольга Гнатенко, Тетяна Румілець
- Україна. Львів — Ганна Круть
Кількість off-line учасників на 2-локаціях (учасники, команда) — 16 персон.
- Каріна Гаєва
- Людмила Строкова
- Ольга Фрасинюк
- Людмила Тихонова
- Оксана Романько
- Оксана Ковальова, Марта Стоян (музей української діаспори)
- Діана Петровська
- Микола Ілик
- Олександра Зборовська
- Володимир Недогода
- Костянтин Костюков
- Олександр
- Оператор-1
- Оператор-2
- Фотограф-1
- Фотограф-2
Очікувана кількість відвідувачів — 150-200 людей.
Реєстрація відвідувачів відбувається через Google форму.
Місія проєкту:
Наша місія — об’єднувати український народ по всьому світу, підкреслюючи нерозривний зв’язок світового українства з Україною. Ми прагнемо показати єдність, тяглість і силу української культури через спільне створення Рушника у техніці вибійки — символу обрядовості, культурного спротиву та національної гідності.
Мета проєкту:
- Об’єднати українців у світі навколо збереження та популяризації традиційної техніки вибійки як елементу нематеріальної культурної спадщини;
- Підкреслити історичну тяглість українських еміграційних хвиль і роль культури у збереженні національної ідентичності за межами України.
- Присвятити акцію Дню Незалежності України як символ гідності, пам’яті та культурної дипломатії, що об’єднує українців незалежно від кордонів.
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