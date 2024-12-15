В Киеве в декабре состоится премьера спектакля-концерта "Рождественская история" - билеты

Репетиция. Фото: kontramarka

В Киеве состоится премьера уникального спектакля-концерта "Рождественская история" от НАОНІ Оркестра и театра Sherliz. До конца декабря пройдут четыре спектакля.

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Спектакль "Рождественская история" по мотивам шедевра Чарльза Диккенса обещает стать самым ожидаемым рождественским мероприятием сезона. Это инновационный формат праздничного действа, где объединяются живая музыка в исполнении НАОНІ Оркестра и театральное искусство театра Sherliz.

Репетиция. Фото: kontramarka

Репетиция. Фото: kontramarka

Такой синтез жанров позволит углубленно передать эмоции истории, известной как символ Рождества во всем мире. Зрители смогут по-новому взглянуть на любимую классику, что непременно вдохновит, подарит волшебное настроение и незабываемые впечатления.

"Рождественская история от НАОНИ Оркестра и театра Sherliz переносит зрителей в волшебную атмосферу, где оживают образы прошлого, настоящего и будущего в сопровождении живой музыки. Музыканты НАОНИ создают особую атмосферу, сочетая украинское музыкальное искусство с классическим сюжетом, а актеры добавляют спектаклю ярких эмоций и динамики. Красивые костюмы, магические истории. Это все о нашем рождественском спектакле", — рассказала режиссер спектакля Анна Шерлиз.

Репетиция. Фото: kontramarka

Спектакль объединил одних из самых талантливых музыкантов и актеров Украины для создания действительно уникального события, которое будет интересно как детям, так и взрослым, ведь очаровывает яркой сценографией, непревзойденным звучанием и атмосферой сказочного мира.

Сразу четыре спектакля состоятся 21 (два за один день), 27 и 29 декабря в Доме Кино.

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