У Києві в грудні відбудеться прем'єра вистави-концерту "Різдвяна історія" - квитки

Репетиція. Фото: kontramarka

У Києві відбудеться прем’єра унікальної вистави-концерту "Різдвяна історія" від НАОНІ Оркестра та театру Sherliz. До кінця грудня пройдуть аж чотири вистави.

Квитки можна придбати за посиланням.

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Вистава "Різдвяна історія" за мотивами шедевра Чарльза Діккенса обіцяє стати найочікуванішим різдвяним заходом сезону. Це інноваційний формат святкового дійства, де об'єднуються жива музика у виконанні НАОНІ Оркестра та театральне мистецтво театру Sherliz.

Репетиція. Фото: kontramarka

Репетиція. Фото: kontramarka

Такий синтез жанрів дозволить поглиблено передати емоції від історії, відомої як символ Різдва у всьому світі. Глядачі зможуть по-новому поглянути на улюблену класику, що неодмінно надихне, подарує чарівний настрій і незабутні враження.

"Різдвяна історія від НАОНІ Оркестра та театру Sherliz переносить глядачів у чарівну атмосферу, де оживають образи минулого, теперішнього та майбутнього у супроводі живої музики. Музиканти НАОНІ створюють особливу атмосферу, поєднуючи українське музичне мистецтво з класичним сюжетом, а актори додають виставі яскравих емоцій і динаміки. Красиві костюми, магічні історії. Це все про нашу різдвяну виставу", — розповіла режисерка вистави Анна Шерліз.

Репетиція. Фото: kontramarka

Вистава об’єднала одних із найталановитіших музикантів і акторів України для створення дійсно унікальної події, яка буде цікавою як дітям, так і дорослим, адже зачаровує яскравою сценографією, неперевершеним звучанням і атмосферою казкового світу.

Одразу чотири вистави відбудуться 21 (дві за один день), 27 та 29 грудня у Будинку Кіно.

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