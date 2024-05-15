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В Киеве состоится пресс-конференция по случаю издания пособия "Тактическая коммуникация для медиков"

15 мая 2024 13:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве состоится пресс-конференция по случаю издания пособия "Тактическая коммуникация для медиков"
Один из организаторов проекта. Фото: предоставленное пресс-службой проекта "Как ты, брат?"
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве, в Национальной библиотеке имени Ярослава Мудрого, состоится пресс-конференция по случаю издания пособия "Тактическая коммуникация для медиков" в рамках волонтерского проекта "Как ты брат?". Мероприятие пройдет 25 мая с 12:00 до 13:00.

Проект "Как ты, брат?" разрабатывает пособия по алгоритмам того, как общаться во время войны. Они бесплатны, доступны как в печатном, так и в электронном формате.

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Тактическая коммуникация — это непосредственное взаимодействие. Оказалось, что война оказала существенное влияние почти на все стороны нашей жизни и всем надо под это адаптироваться.

В этом руководстве организаторы обобщили способы, которые нашли и используют наши украинские медики, как военные, так и гражданские, для того, чтобы, несмотря на самые тяжелые обстоятельства, через разговор помогать тем, кого они лечат, себе и коллегам.

"Мы искали такие способы, которые работают и в окопе под обстрелом, и в санатории на восстановлении, и в госпитале, и в гражданской поликлинике, и даже в стоматологии", — говорят организаторы проекта. 

"Тактическую коммуникацию для медиков" создали вместе с проектом Repower, занимающимся восстановлением ментального здоровья украинских военных медиков. Благодаря такому партнеру находились в контакте с более сотней боевых медиков, подавляющее большинство которых только было на нуле.

Благодаря совместной работе сотен людей сегодня пособие можно скачать с нашего сайта.

Подробнее о "Тактической коммуникации для медиков", процессе создания пособия, об опыте и инсайдах, которые мы получили, можно будет узнать на презентации, а также задать свой вопрос нам и нашим партнерам.

Вход свободен по предварительной регистрации по ссылке.

Киев
украинцы
Украина
книга
тактическая медицина
событие

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