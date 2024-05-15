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У Києві відбудеться пресконференція з нагоди видання посібника "Тактична комунікація для медиків"

15 травня 2024 13:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві відбудеться пресконференція з нагоди видання посібника "Тактична комунікація для медиків"
Один з організаторів проєкту. Фото: надане пресслужбою проєкту "Як ти, брате?"
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві, у Національній бібліотеці імені Ярослава Мудрого, відбудеться пресконференція з нагоди видання посібника "Тактична комунікація для медиків" у межах волонтерського проєкту "Як ти брате?". Захід пройде 25 травня з 12:00 по 13:00. 

Проєкт "Як ти, брате" розробляє посібники з алгоритмами того, як спілкуватися під час війни. Вони безкоштовні, доступні в як друкованому, так і в електронному форматі. 

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Тактична комунікація — це безпосередня взаємодія. Виявилося, що війна суттєво вплинула майже на всі сторони нашого життя і всім треба під це адаптуватися.

У цьому посібнику організатори узагальнили способи, які знайшли та використовують українські медики, як військові, так і цивільні, для того, щоб попри найважчі обставини через розмову допомагати тим, кого вони лікують, собі та колегам. 

"Ми шукали такі способи, які працюють і в окопі під обстрілом, і в санаторії на відновленні, і в шпиталі, і в цивільній поліклініці, і навіть у стоматології", — кажуть організатори проєкту. 

"Тактичну комунікацію для медиків" створили разом із проєктом Repower, який займається відновленням ментального здоров’я українських військових медиків. Завдяки такому партнеру перебували в контакті з понад сотнею бойових медиків, переважна більшість яких тільки-но була на нулі.

Завдячуючи спільній роботі сотень людей, сьогодні посібник можна завантажити з нашого сайту

Детальніше про "Тактичну комунікацію для медиків", процес створення посібника, про досвід й інсайди, що ми отримали, можна буде дізнатися на презентації, а також поставити своє питання нам і нашим партнерам. 

Вхід вільний за попередньою реєстрацією за посиланням

Київ
українці
Україна
книга
тактична медицина
подія

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