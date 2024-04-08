В Киеве состоится презентация проекта "Наследие Вячеслава Липинского"
В Киеве состоится презентация проекта "Наследие Вячеслава Липинского". Мероприятие запланировано на годовщину дня рождения известного писателя.
Об этом сообщает Книгарня "Є".
"Наследие Вячеслава Липинского". Рожденные в предреволюционную эпоху государственнические идеи В. Липинского были развернуты им в стройную теоретическую концепцию будущего развития украинского государства после поражения Украинских национально-освободительной борьбы в 1917-1921 гг.
"Наследие Вячеслава Липинского" — это полное издание исторических студий, общественно-политических произведений, эпистолярия и дневников общественно-политического деятеля, историка и политолога Вячеслава Липинского.
17 апреля, в день рождения Вячеслава Липинского, украинцы смогут узнать больше о выдающемся украинском общественно-политическом деятеле, историке, политологе, дипломате, идеологе украинского консерватизма.
Проведет культурное мероприятие историк и исследователь истории освободительной борьбы в Украине Татьяна Осташко и директор издательства "Темпора" Юлия Олейник. Они расскажут читателям интересные факты о жизни величайшего украинского деятеля.
Событие состоится 17 апреля в 18.30 по адресу: г. Киев, ул. Лысенко, 3, в книжном магазине "Є".
Вход свободный.
В издательстве "Темпора" недавно увидели свет:
• "Том IV. Украина на переломе 1657-1659: Заметки к истории украинского государственного строительства в ХVІІ-м веке"
• "Том XVI. Письма Т–Ч."
• "Том XVII. Письма Ш–Я."
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