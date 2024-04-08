Презентация проекта "Наследие Вячеслава Липинского". Фото: издательства "Темпора"

В Киеве состоится презентация проекта "Наследие Вячеслава Липинского". Мероприятие запланировано на годовщину дня рождения известного писателя.

Об этом сообщает Книгарня "Є".

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"Наследие Вячеслава Липинского". Рожденные в предреволюционную эпоху государственнические идеи В. Липинского были развернуты им в стройную теоретическую концепцию будущего развития украинского государства после поражения Украинских национально-освободительной борьбы в 1917-1921 гг.

"Наследие Вячеслава Липинского" — это полное издание исторических студий, общественно-политических произведений, эпистолярия и дневников общественно-политического деятеля, историка и политолога Вячеслава Липинского.

17 апреля, в день рождения Вячеслава Липинского, украинцы смогут узнать больше о выдающемся украинском общественно-политическом деятеле, историке, политологе, дипломате, идеологе украинского консерватизма.

Книга Вячеслава Липинского. Фото: издательства "Темпора"

Проведет культурное мероприятие историк и исследователь истории освободительной борьбы в Украине Татьяна Осташко и директор издательства "Темпора" Юлия Олейник. Они расскажут читателям интересные факты о жизни величайшего украинского деятеля.

Событие состоится 17 апреля в 18.30 по адресу: г. Киев, ул. Лысенко, 3, в книжном магазине "Є".

Вход свободный.

В издательстве "Темпора" недавно увидели свет:

• "Том IV. Украина на переломе 1657-1659: Заметки к истории украинского государственного строительства в ХVІІ-м веке"

• "Том XVI. Письма Т–Ч."

• "Том XVII. Письма Ш–Я."