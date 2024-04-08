Презентація проєкту "Спадщина В'ячеслава Липинського". Фото: видавництва "Темпора"

У Києві відбудеться презентація проєкту "Спадщина В'ячеслава Липинського". Захід запланований до річниці дня народження відомого письменника.

Про це повідомляє Книгарня "Є".

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"Спадщина В'ячеслава Липинського". Народжені у передреволюційну добу, державницькі ідеї В. Липинського були розгорнуті ним у струнку теоретичну концепцію майбутнього розвитку української держави після поразки Українських національно-визвольних змагань у 1917-1921 рр.

"Спадщина В'ячеслава Липинського" — це найповніше видання історичних студій, суспільно-політичних творів, епістолярію та щоденників громадсько-політичного діяча, історика та політолога Вʼячеслава Липинського.

17 квітня, у день народження Вʼячеслава Липинського, українці зможуть дізнатися більше про визначного українського громадсько-політичного діяча, історика, політолога, дипломата, ідеолога українського консерватизму.

Книга В'ячеслава Липинського. Фото: видавництва "Темпора"

Проведе культурний захід історикиня та дослідниця історії визвольних змагань в Україні Тетяна Осташко та директорка видавництва "Темпора" Юлія Олійник. Вони розкажуть читачам цікаві факти про життя видатного українського діяча.

Подія відбудеться 17 квітня о 18:30 за адресою: м. Київ, вул. Лисенка, 3, у книгарні "Є".

Вхід вільний.

У видавництві "Темпора" нещодавно побачили світ:

• "Том IV. Україна на переломі 1657–1659: Замітки до історії українського державного будівництва в ХVІІ-ім століттю"

• "Том XVI. Листи Т–Ч."

• "Том XVII. Листи Ш–Я."