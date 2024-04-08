Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Актуально arrow У Києві відбудеться презентація проєкту "Спадщина В'ячеслава Липинського" arrow

У Києві відбудеться презентація проєкту "Спадщина В'ячеслава Липинського"

8 квітня 2024 22:14
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
У Києві відбудеться презентація проєкту "Спадщина В'ячеслава Липинського"
Презентація проєкту "Спадщина В'ячеслава Липинського". Фото: видавництва "Темпора"
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

У Києві відбудеться презентація проєкту "Спадщина В'ячеслава Липинського". Захід запланований до річниці дня народження відомого письменника.

Про це повідомляє Книгарня "Є".

Читайте також:

 "Спадщина В'ячеслава Липинського".  Народжені у передреволюційну добу, державницькі ідеї В. Липинського були розгорнуті ним у струнку теоретичну концепцію майбутнього розвитку української держави після поразки Українських національно-визвольних змагань у 1917-1921 рр. 

"Спадщина В'ячеслава Липинського" — це найповніше видання історичних студій, суспільно-політичних творів, епістолярію та щоденників громадсько-політичного діяча, історика та політолога Вʼячеслава Липинського.

17 квітня, у день народження Вʼячеслава Липинського, українці зможуть дізнатися більше про визначного українського громадсько-політичного діяча, історика, політолога, дипломата, ідеолога українського консерватизму.

У Києві відбудеться презентація проєкту "Спадщина В'ячеслава Липинського" - фото 1
Книга В'ячеслава Липинського. Фото: видавництва "Темпора"

Проведе культурний захід історикиня та дослідниця історії визвольних змагань в Україні Тетяна Осташко та директорка видавництва "Темпора" Юлія Олійник. Вони розкажуть читачам цікаві факти про життя видатного українського діяча.

Подія відбудеться 17 квітня о 18:30 за адресою: м. Київ, вул. Лисенка, 3, у книгарні "Є".

Вхід вільний.

У видавництві "Темпора" нещодавно побачили світ: 
 • "Том IV. Україна на переломі 1657–1659: Замітки до історії українського державного будівництва в ХVІІ-ім століттю"
 • "Том XVI. Листи Т–Ч."
 • "Том XVII. Листи Ш–Я."

письменники
книги
культура
презентація
книга

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку