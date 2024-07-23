Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Актуально arrow В Киеве пройдут благотворительные концерты, на которых будут собирать деньги для боевых медиков arrow

В Киеве пройдут благотворительные концерты, на которых будут собирать деньги для боевых медиков

23 июля 2024 15:19
Виктория Козырь - редактор
В Киеве состоятся благотворительные концерты Сергея Жадана и Veteranka
Сергей Жадан. Фото: "Вечерний Киев"
Виктория Козырь - редактор

В Театре на Подоле в Киеве 3 августа пройдут особые концерты писателя, художника Сергея Жадана совместно с движением Veteranka. На них будут собирать деньги для боевых медиков.

Билеты на концерт Сергея Жадана и Veteranka в Киеве можно приобрести в кассах города и на сайте Kontramarka.ua.

Читайте также:

Благотворительные концерты в Киеве

Сергей Жадан и сообщество женщин с боевым опытом — движение Veteranka, ко Дню рождения, а именно 6-летие организации готовят сразу два благотворительных литературных вечера в 16:00 и 19:00. Его цель — собрать деньги для обеспечения сразу двух медицинских служб 13 бригады "Хартия" Нацгвардии Украины и 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

null
Афиша. Фото: Veteranka

Во время особой поэтической атмосферы в Театре на Подоле фигура современной украинской литературы, художник, музыкант, а теперь и военнослужащий Нацгвардии Украины прочитает любимые стихи и познакомит с новыми произведениями.

"Мы не впервые сотрудничаем с движением VETERANKA. Для меня большая честь помогать этим мужественным прекрасным людям. Война продолжается, о ней нельзя забывать. Мы не имеем права на поражение — это наша армия, наша страна и наше будущее", — подчеркнул Жадан.  

Цель сбора — 1 млн гривен, чтобы как можно больше тактической медицины передать на самые ожесточенные участки фронта. Гостей вечера ожидает автограф-сессия, эксклюзивный мерч с цитатами писателя, а также аукцион с уникальными лотами.

Напомним, известные украинские звезды и представители бизнеса объединились ради благотворительной цели. Они снялись в ролике в стиле голливудского блокбастера "12 друзей Оушена", который призывает украинцев активнее участвовать в мегазборе в 100 миллионов гривен на дроны для ВСУ.

Также третий президент Украины Виктор Ющенко вместе с комедийным проектом Badstreetboys, в который входят комики Антон Тимошенко, Василий Байдак, Олег Свищ и Слава Кедр, вместе с певцом Дантесом записали общую песню. Это перепев украинского популярного хита Элтона Джона "Blue Sorry Seems to Be the Hardest Word". Таким образом они хотят собрать деньги на дроны.

Киев концерт медики деньги благотворительность Сергей Жадан

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом