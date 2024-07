В Киеве состоятся благотворительные концерты Сергея Жадана и Veteranka

Сергей Жадан. Фото: "Вечерний Киев"

В Театре на Подоле в Киеве 3 августа пройдут особые концерты писателя, художника Сергея Жадана совместно с движением Veteranka. На них будут собирать деньги для боевых медиков.

Билеты на концерт Сергея Жадана и Veteranka в Киеве можно приобрести в кассах города и на сайте Kontramarka.ua.

Благотворительные концерты в Киеве

Сергей Жадан и сообщество женщин с боевым опытом — движение Veteranka, ко Дню рождения, а именно 6-летие организации готовят сразу два благотворительных литературных вечера в 16:00 и 19:00. Его цель — собрать деньги для обеспечения сразу двух медицинских служб 13 бригады "Хартия" Нацгвардии Украины и 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Афиша. Фото: Veteranka

Во время особой поэтической атмосферы в Театре на Подоле фигура современной украинской литературы, художник, музыкант, а теперь и военнослужащий Нацгвардии Украины прочитает любимые стихи и познакомит с новыми произведениями.

"Мы не впервые сотрудничаем с движением VETERANKA. Для меня большая честь помогать этим мужественным прекрасным людям. Война продолжается, о ней нельзя забывать. Мы не имеем права на поражение — это наша армия, наша страна и наше будущее", — подчеркнул Жадан.

Цель сбора — 1 млн гривен, чтобы как можно больше тактической медицины передать на самые ожесточенные участки фронта. Гостей вечера ожидает автограф-сессия, эксклюзивный мерч с цитатами писателя, а также аукцион с уникальными лотами.

