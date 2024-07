У Києві відбудуться благодійні концерти Сергія Жадана і Veteranka

Сергій Жадан. Фото: "Вечірній Київ"

У Театрі на Подолі в Києві 3 серпня відбудуться особливі концерти письменника, митця Сергія Жадана спільно з рухом Veteranka. На них збиратимуть гроші для бойових медиків.

Квитки на концерт Сергія Жадана і Veteranka у Києві можна придбати у касах міста та на сайті Kontramarka.ua.

Сергій Жадан та спільнота жінок з бойовим досвідом — рух Veteranka, до Дня народження, а саме 6-річчя організації, готують одразу два благодійні літературних вечори о 16:00 та 19:00. Його мета — зібрати гроші для забезпечення одразу двох медичних служб 13 бригади "Хартія" Нацгвардії України та 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Афіша. Фото: Veteranka

Під час особливої поетичної атмосфери в Театрі на Подолі постать сучасної української літератури, митець, музикант, а тепер і військовослужбовець Нацгвардії України прочитає улюблені вірші та познайомить з новими творами.

"Ми не вперше співпрацюємо з рухом VETERANKA. Для мене велика честь допомагати цим мужнім прекрасним людям. Війна триває, про неї не можна забувати. Ми не маємо права на поразку — це наше військо, наша країна і наше майбутнє", — наголосив Жадан.

Мета збору — 1 млн гривень, щоб як можна більше тактичної медицини передати на найзапекліші ділянки фронту. На гостей вечора очікує автограф-сесія, ексклюзивний мерч з цитатами письменника, а також аукціон з унікальними лотами.

