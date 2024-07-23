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У Києві відбудуться благодійні концерти, на яких збиратимуть гроші для бойових медиків

23 липня 2024 15:19
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Києві відбудуться благодійні концерти Сергія Жадана і Veteranka
Сергій Жадан. Фото: "Вечірній Київ"
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Театрі на Подолі в Києві 3 серпня відбудуться особливі концерти письменника, митця Сергія Жадана спільно з рухом Veteranka. На них збиратимуть гроші для бойових медиків.

Квитки на концерт Сергія Жадана і Veteranka у Києві можна придбати у касах міста та на сайті Kontramarka.ua.

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Сергій Жадан та спільнота жінок з бойовим досвідом — рух Veteranka, до Дня народження, а саме 6-річчя організації, готують одразу два благодійні літературних вечори о 16:00 та 19:00. Його мета — зібрати гроші для забезпечення одразу двох медичних служб 13 бригади "Хартія" Нацгвардії України та 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

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Афіша. Фото: Veteranka

Під час особливої поетичної атмосфери в Театрі на Подолі постать сучасної української літератури, митець, музикант, а тепер і військовослужбовець Нацгвардії України прочитає улюблені вірші та познайомить з новими творами.

"Ми не вперше співпрацюємо з рухом VETERANKA. Для мене велика честь допомагати цим мужнім прекрасним людям. Війна триває, про неї не можна забувати. Ми не маємо права на поразку — це наше військо, наша країна і наше майбутнє", — наголосив Жадан.  

Мета збору — 1 млн гривень, щоб як можна більше тактичної медицини передати на найзапекліші ділянки фронту. На гостей вечора очікує автограф-сесія, ексклюзивний мерч з цитатами письменника, а також аукціон з унікальними лотами.

Нагадаємо, відомі українські зірки та представники бізнесу об'єдналися заради благодійної мети. Вони знялися в ролику в стилі голлівудського блокбастера "12 друзів Оушена", який закликає українців активніше долучатися до мегазбору у 100 мільйонів гривень на дрони для ЗСУ.

Також третій президент України Віктор Ющенко разом з комедійним проєктом Badstreetboys до якого входять коміки Антон Тимошенко, Василь Байдак, Олег Свищ та Слава Кедр разом зі співаком Дантесом записали спільну пісню. Це переспів українською популярного хіта Елтона Джона "Blue Sorry Seems to Be the Hardest Word". Таким чином вони хочуть зібрати гроші на дрони

Київ концерт медики гроші благодійність Сергій Жадан

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