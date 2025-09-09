В столице откроется выставка Ukraine WOW — когда и чего ожидать

Постер выставки Ukraine WOW. Фото: Ukraine WOW

На Центральном железнодорожном вокзале столицы откроется интерактивная выставка Ukraine WOW. С 26 сентября киевляне и гости столицы смогут окунуться в атмосферу украинской истории, культуры и современных достижений.

Чем удивит выставка Ukraine WOW?

Цель проекта — показать наследие Украины и историческую преемственность, которая формирует национальную идентичность и вдохновляет на создание будущего.

Выставка состоит из пяти тематических блоков: "Земля", "Правители/Воины", "Мыслители", "Художники", "Независимость".

Гости выставки смогут:

пройтись пшеничным полем под украинским небом;

увидеть 20-метровую казацкую чайку, саблю Ивана Мазепы и меч времен Киевской Руси;

осуществить VR-полет над Карпатами, Бакотой и розовыми озерами Сиваша;

попасть в воссозданные декорации "Конотопской ведьмы" и дом художницы Полины Райко;

заглянуть в "розовый вагон" и стать свидетелем финальной репетиции мюзикла "Ребелия" от объединения МУР.

Среди экспонатов — копии Пересопницкого Евангелия и золотой пекторали, "Золотой мяч" Андрея Шевченко, статуэтки "Евровидения" украинских победителей, Пулитцеровская премия, платье от FROLOV для Сабрины Карпентер и шляпа Руслана Багинского для Мадонны.

На первой выставке побывало более 300 тысяч посетителей

В 2019 году на столичном вокзале была презентована первая версия Ukraine WOW. Тогда за 3,5 месяца она собрала более 333 тысяч посетителей, став самой масштабной выставкой времен независимости.

Нынешний проект реализован большой командой — более 200 человек. За концепцию и реализацию выставки отвечают ОО Ukraine WOW и агентство Gres Todorchuk. Выставка организована совместно с АО "Укрзалізниця" в сотрудничестве со стратегическим партнером "Аврора Мультимаркет", генеральным партнером ROZETKA и официальным партнером Visa.

Среди партнеров также "ИнтерХим", фармацевтическая компания "Дарница", Everstake, Bolt, холдинг "Шериф". Поддержали проект МИД Украины и Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

В экспертную группу вошли историк Алексей Сокирко, философ Антон Дробович и преподаватель бизнес-школ Валерий Пекарь. Куратором выступила Ксения Малых, главным редактором — писатель и журналист Марк Ливин.

Часть средств от продажи билетов будет направлена на поддержку украинских музеев и библиотек.

Где? Центральный железнодорожный вокзал Киева, 14-й путь.

Когда? С 26 сентября по 9 ноября включительно. Билеты вскоре можно будет приобрести по ссылке.

